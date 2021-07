Cannes : il faut qu’on parle de ce film fou de Céline Dion

« Aline » commence par un avertissement, comme le déclare la carte de titre d’ouverture: « Ce film est inspiré de la vie de Céline Dion. Il s’agit cependant d’une œuvre de fiction. C’est pourquoi, même si l’histoire suit presque tous les éléments de la vie de Dion rythme pour rythme, le personnage principal s’appelle plutôt Aline Dieu et la plupart des chansons les plus connues de Dion se sont avérées impossibles à obtenir les droits. (Oui, les fans de « 30 Rock », nous avons affaire à une situation Jackie Jormp-Jomp ici.)

Ces films hors champ gauche finissent souvent par être mes expériences préférées du festival, et c’est pourquoi je dois vous parler de « Aline », un biopic sauvage de Céline Dion qui a été projeté à Cannes mardi soir et a réduit le public aux éclats de rire. Laissez-moi juste mettre ceci de côté : je suis encore sous le choc de la décision instantanément emblématique de l’actrice-réalisatrice du film, Valérie Lemercier, âgée de 57 ans, de jouer Céline Dion à tous les âges de sa vie, y compris à l’âge de 5 ans.

CANNES, France — Le Festival de Cannes se veut un temple sacré du cinéma, un lieu où les œuvres sobres des réalisateurs les plus respectés sont dévoilées pour la première fois. Mais de temps en temps, quelque chose de complètement décalé se faufile, un film si différent de tout à Cannes qu’il se sent à sa place… c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il se dirige si fort dans ses excentricités qu’il retourne en quelque sorte en boomerang dans l’auteurisme.

Rétréci à la taille d’un Hobbit et facetté dans un quasi-oubli, Lemercier trépigne, lisse et énerve. Je n’ai jamais rien vu de tel : pas « PEN15 », pas John C. Reilly au début de « Walk Hard », pas même un adulte Martin Short jouant un psychotique de 10 ans dans « Clifford ». En tant que présence cinématographique, Preteen Aline ressemble moins à notre personnage principal qu’à elle est prête à terroriser Vera Farmiga dans le prochain film « Conjuring ».

Pourquoi n’ont-ils pas simplement lancé un vrai gamin ? On m’a dit qu’en tant que comédien français, Lemercier a souvent joué les enfants, mais « Aline » va trop loin : le film est comme « Bohemian Rhapsody » s’ils ont rétréci Rami Malek et lui ont fait jouer ses propres dents. Avez-vous vu ces invites Twitter qui vous demandent de réinventer un film classique avec un personnage remplacé par un Muppet ? « Aline » me l’a rappelé, sauf que le personnage principal est le Muppet et qu’au lieu de feutre, elle est faite de vos cauchemars.

Vous pensez peut-être : « Eh bien, cette partie folle du film de 5 ans ne dure sûrement pas très longtemps. » Vous avez raison, car le film fait finalement vieillir Aline… jusqu’à 12 ans. Ici, Lemercier incarne Aline comme une introvertie maladroite propulsée vers la gloire après avoir signé avec un manager, Guy-Claude Kamar (Sylvain Marcel). Le personnage est basé sur le propre producteur-gérant de Dion, René Angélil, qu’elle a rencontrée alors qu’elle était préadolescente et qu’elle s’est finalement mariée, et Lemercier considère ce couple problématique comme la plus grande aspiration d’Aline dans la vie.

Concrètement, cela signifie que nous regardons une femme de 57 ans jouer une fille de 12 ans avec le béguin pour son manager de 40 ans. Je ne sais pas quoi faire de tout ça ! A chaque fois que la mère d’Aline essaie de rompre l’union, déclarant que Guy-Claude est bien trop vieux pour Aline, j’ai l’impression que mon cerveau court-circuite.