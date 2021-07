Cannes : c’est la seule chose que Gaspar Noé redoute la mort

Il y a des points de changement dans votre vie. Ma mère est morte dans mes bras, et quand cela arrive, votre perception de la réalité change un peu. J’ai aussi eu une hémorragie cérébrale soudaine il y a un an et demi et j’en ai failli en mourir. Ils ont dit : « Il y a 10 % de chances que vous surviviez sans dommage cérébral. » Miraculeusement, je l’ai fait.

Quand l’idée de la vieillesse et de la mort a-t-elle commencé à vous sembler plus réelle ?

Bien que Noé ait envoyé un choc dans les festivals passés avec des projets provocateurs comme « Irréversible, » « Climax » et le film pornographique en 3D « Love », son nouveau film dégage une ambiance différente, plus contemplative. Lorsque nous avons parlé plus tôt cette semaine, Noé a déclaré que le changement d’attitude s’était produit après des événements majeurs dans sa propre vie. Voici des extraits édités de notre conversation :

Quand j’avais 8 ou 9 ans, j’ai rencontré un ami qui avait une grand-mère sénile dans sa maison. Je venais parler à la grand-mère et elle me dit : « Qui es-tu ? Tu n’es pas mon petit-fils. Je me souviens avoir donné des réponses différentes à la même question, parce qu’enfant, on peut s’amuser avec. Quand c’est votre propre mère ou votre propre père qui commence à perdre la tête, c’est beaucoup plus traumatisant.

Il y a deux ans, je ne l’aurais pas fait avec l’écran partagé. Par exemple, j’ai beaucoup aimé le film « Le père, » mais c’est une pièce de théâtre, c’est très artificiel. J’ai dit: « Eh bien, je ne vais pas faire quelque chose comme ce film. Essayons de faire quelque chose qui pourrait être ludique dans sa forme. Puis j’ai trouvé ce concept de tourner le film avec deux caméras, et chaque caméra suit un des personnages comme si leurs vies étaient à la fois complémentaires et séparées. C’est l’histoire de deux tunnels de la vie.

Quand j’ai commencé à préparer ce film, c’était ma toute première idée, mais je ne savais pas s’il accepterait ou non. Et donc un matin, je l’ai rencontré chez lui, je suis venu avec ce script de 10 pages et on a regardé « Love » ensemble, ce qui n’était probablement pas une bonne idée. Je lui demandais d’être dans un film sérieux et en même temps, nous regardions ce film érotique que j’avais fait. Du matin! Mais finalement, il a accepté à une condition. Il a dit: « Oh, j’aimerais que le personnage ait une maîtresse. » J’ai dit: « Bien sûr. » J’aime faire des films avec des gens qui possèdent leur personnage et leur dialogue.

Vous demandez vraiment à Argento et Françoise Lebrun d’affronter la fin de leur vie en jouant ces personnages. Était-ce difficile pour eux ?

Quand je les vois, ils n’ont pas peur de la mort. Ils ont peur de ne pas être amusants ! Ils sont très joueurs et aucun d’eux n’est angoissé. Il semble qu’au moment de votre naissance, vous soyez conscient du vide sur lequel vous vous tenez. Mais dans leur cas, ils ont devant eux toute cette vie future avec laquelle ils veulent jouer, même si ce n’est pas long. Et les films sont un jeu.

Il y a quelques années, Je t’ai parlé à Cannes après que votre film « Climax » a eu de bonnes critiques. Vous m’avez dit que vous étiez un peu surpris par cette réaction. Habituellement, ils sont plus polarisants.

Je suis content quand les films sont bien reçus, c’est juste que j’ai tellement l’habitude d’avoir de mauvaises critiques. Je les apprécie – parfois je mets de mauvaises critiques sur le mur – mais je pense que vous faites plus attention aux critiques lorsque vous doutez du sentiment que vous avez délivré. Les réalisateurs du passé disent généralement que leurs films préférés étaient ceux qui étaient le plus détestés à leur sortie. « Irréversible » était probablement mon film le plus méchant et le plus sale et ce fut mon seul succès commercial à ce jour ! Et celui qui aurait pu devenir un succès était « Love », mais il a été vendu à Netflix. Tout le monde l’a vu, mais je n’en ai pas eu un centime. C’est comme un blockbuster fantôme.

« L’amour » est même devenu un mème TikTok et en tête de la liste des plus vues de Netflix.

En Amérique et en Europe, quiconque veut se branler et ne sait pas où trouver un magazine chez ses parents met simplement sur Netflix et voit le film érotique qui est recommandé. Donc je suppose que la planète entière s’est branlée sur ce film pendant deux, trois ans.