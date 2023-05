Cannes : Anushka ajoute une touche de rose à la ville. Quelqu’un a-t-il dit de tuer ?

Le moment du tapis rouge d’Anushka Sharma à la 76e édition du Festival de Cannes était tout ce que nous avions espéré. L’actrice a fait ses grands débuts à Cannes vendredi dans une tenue ivoire élaborée de Richard Quinn et elle a tué. Sur le tapis rouge, son choix était un haut Prada rose tendre qu’elle a associé à un pantalon noir orné. Des boucles d’oreilles Cartier tendance et un maquillage léger complètent son look. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? Anushka Sharma, qui représente le géant des cosmétiques L’Oréal au Festival de Cannes, a posté des photos de son look et elle a écrit « La nuit… » en français. Elle a ajouté les hashtags #WalkYourWorth et #Cannes2023 à son message.

Voir les photos partagées par Anushka Sharma ici :

Pour ses grands débuts sur le tapis rouge cannois, Anushka Sharma portait cette tenue de Richard Quinn. Elle avait les cheveux en chignon élégant et se maquillait au minimum. Voir les superbes images ici:

Pendant ce temps, d’autres participants indiens au festival du film comprenaient le vétéran Aishwarya Rai Bacchan, les acteurs Mrunal Thakur, Vijay Varma, Sunny Leone, Sara Ali Khan, Urvashi Rautela, Mouni Roy et Aditi Rao Hydari.

Côté travail, l’actrice sera ensuite vue dans le biopic sportif Chakda Xpress, son premier projet après la naissance de sa fille Vamika. Le film est basé sur la vie du joueur de cricket Jhulan Goswami. L’actrice a tourné pour des parties du film à Kolkata et au Royaume-Uni, entre autres destinations. Le film est allé sur les planchers l’année dernière. L’actrice a également fait une apparition dans le film Netflix Qalaproduit par son frère Karnesh Sharma l’année dernière.

Anushka Sharma est la star de films comme Rab Ne Bana Di Jodi, PK, Groupe Baaja Baaraat, Sultan et Ae Dil Hai Mushkilpour n’en nommer que quelques-uns.