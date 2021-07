Cannes : Anatomie d’une standing ovation pour « The French Dispatch »

CANNES, France — Wes Anderson attendait depuis longtemps « La dépêche française » en avant-première au Festival de Cannes. Une anthologie comique étoilée sur le dernier numéro d’un magazine littéraire, « The French Dispatch » devait faire ses débuts ici l’année dernière jusqu’à ce que la pandémie empêche la tenue du festival. Au lieu de sortir son film dans l’intervalle, Anderson l’a conservé pendant une autre année, et lors de la fastueuse première de Cannes lundi soir, il a finalement réalisé son souhait. Le festival du film aussi. Cannes fonctionne principalement sur le culte d’auteur et les stars de cinéma, et « The French Dispatch » a offert des portions généreuses des deux. Les membres de la distribution, dont Timothée Chalamet, Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio Del Toro et Owen Wilson, se sont tous avérés soutenir le film d’Anderson, contribuant à ce qui est presque certainement la plus grande première de film qui ait eu lieu depuis le début de la pandémie. Cannes a répondu en nature, et le public du Grand Théâtre Lumière a offert à « The French Dispatch » une ovation debout de neuf minutes après le générique de clôture. Ces orgies épiques d’applaudissements sont l’une des bizarreries les plus connues du festival, mais pour les étrangers, les ovations doivent être déconcertantes : le public se lève-t-il vraiment et applaudit-il aussi longtemps ? Cela ne vieillirait-il pas vite ?

Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne une standing ovation cannoise, en utilisant le standing O de la nuit dernière pour « The French Dispatch » comme modèle minute par minute. C’est une ovation à laquelle Anderson devait s’attendre depuis plus d’un an, même s’il semblait qu’il souhaitait que cela se termine dès qu’il a commencé. 1 seconde dans : Le générique se termine, les lumières s’allument et le public enthousiaste se lève. Un caméraman se précipite vers le milieu du théâtre, où Anderson et ses acteurs sont assis. Au fur et à mesure qu’il les filme, l’image est diffusée simultanément sur le grand écran du Lumière, ce qui pousse encore plus les applaudissements de la foule. 6 secondes dans : Bien qu’Anderson se soit levé de son siège, le reste de son casting reste ostensiblement assis. Nerveux, il essaie de les persuader de se tenir à ses côtés, mais les acteurs tiennent bon : ils veulent qu’Anderson ait son propre moment où il peut être singulièrement applaudi pour son travail. 36 secondes dans : Une demi-minute d’adulation est à peu près tout ce qu’Anderson peut supporter, visiblement inconfortable. À sa droite, Chalamet et l’actrice Lyna Khoudri, qui jouent les révolutionnaires français dans le film, et Anderson les supplie de se lever. Ils commencent à le faire, mais quand Chalamet regarde autour de lui et voit qu’aucun autre acteur ne s’est levé, il reste à sa place. 45 secondes dans : Murray se lève et salue le public en liesse. Vous pouvez voir le reste de la distribution faire des calculs mentaux : « Eh bien, si Bill Murray doit se lever, alors je suppose qu’il est temps de se lever. » Ils se lèvent tous.

1 minute et 10 secondes dans : Murray sort un ventilateur et commence à souffler de l’air frais sur son réalisateur. Hé, si la standing ovation va durer plusieurs minutes, autant saupoudrer de quelques morceaux comiques pour passer le temps. 1 minute et 30 secondes dans : le l’acteur Mathieu Amalric sort son iPhone et commence à enregistrer une vidéo du casting. Ajustement, puisque tout le monde dans le Lumière a aussi un iPhone formé sur eux. 1 minute et 50 secondes dans : Swinton descend la lignée de ses co-stars, donnant à del Toro et Adrien Brody de doubles baisers sur la joue. Laissez-moi tenter de décrire la tenue de Swinton, qui se compose d’un chemisier rose satiné, de manches vertes pailletées et d’une jupe orange : elle ressemble à l’assiette de fruits la plus glamour que vous ayez jamais vue. 2 minutes dans : Comment une standing ovation à Cannes peut-elle durer plus de deux minutes ? Voici l’astuce : le caméraman Lumière, qui enregistrait auparavant un plan large de la distribution, passe désormais à des gros plans soutenus de chaque acteur. Cela permet au public de donner à chacun des interprètes sa propre salve d’applaudissements, et c’est aussi pourquoi les films cannois avec un grand ensemble ont tendance à avoir des ovations plus longues. 2 minutes et 20 secondes dans : Alors que la caméra se déplace d’un gros plan d’Amalric à Khoudri, Brody court de sa place à la toute fin de la distribution et se dirige vers l’endroit où se déroule l’action. Il serre dans ses bras Amalric, qui est près du premier rang, et la caméra recule pour le couvrir. 2 minutes et 37 secondes en : Maintenant, Chalamet fait son gros plan. « Merci », dit Chalamet alors que le public applaudit sauvagement. Il désigne ensuite Anderson, encourageant le caméraman à le filmer à la place.

2 minutes et 55 secondes en : Anderson se tient avec Wilson et semble totalement indifférent à supporter une autre demi-minute d’attention prolongée du public. La caméra localise à la place Swinton, un vétéran de Cannes qui est dans trois films ici cette année. Bien qu’elle soit une pro aguerrie pour accepter une ovation debout, Swinton secoue la tête et désigne son directeur. Finalement, elle prend l’initiative et pousse la caméra vers Anderson elle-même. 3 minutes et 23 secondes en : Le caméraman s’attarde sur un gros plan d’Anderson, qui entraîne la foule fatiguée dans une autre série de cris et d’acclamations. Mais il est clair que le réalisateur ne sait pas quoi faire de lui-même lorsqu’il est le seul objectif du cadre. Il est sauvé par Murray, qui vient pour un autre câlin. 3 minutes et 53 secondes en : Brody se penche pour embrasser Anderson sur la joue et lui ébouriffe les cheveux. Nous ne sommes même pas à mi-chemin de cette chose. 4 minutes et 30 secondes en : Swinton prend la pancarte « Tilda Swinton » enregistrée sur son siège et la colle au dos de la veste argentée de Chalamet. Nous avons atteint la partie improvisation-comédie de la nuit.

5 minutes et 25 secondes en : Après avoir localisé del Toro à la fin de la liste des acteurs, le caméraman a maintenant rempli son obligation de laisser chacun des interprètes avoir sa propre séance d’applaudissements en solo. Alors, qu’est-ce qui fera durer l’ovation ? Jeter le mal. La caméra revient à Chalamet, qui cache son visage avec le signe « Tilda Swinton ». Swinton le lui arrache des mains et le colle à nouveau sur son dos, à sa place.