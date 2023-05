Cannes 2023 : Urvashi Rautela tire un Aishwarya Rai Bachchan alors qu’elle porte du rouge à lèvres bleu électrique ; les internautes s’amusent bien [Check Reactions]

Urvashi Rautela est l’une des rares célébrités indiennes qui assistent à la festival du film de Cannes qui se tient au Côte d’Azur. Elle a rejoint les goûts de Aishwarya Rai Bachchan, Sara Ali Khan, Mrunal Thakur et plus encore en représentant la fraternité indienne au Festival de Cannes. Et récemment, le jour 3 de Cannes, Urvashi a choqué tout le monde en tirant un Aishwarya avec du rouge à lèvres bleu électrique. Oui, tu l’as bien lu. Urvashi a toujours pris des risques et après avoir impressionné tout le monde avec ses deux looks précédents, elle a également attiré l’attention pour le troisième.

Urvashi Rautela attire l’attention avec un rouge à lèvres bleu électrique au Festival de Cannes

Vous souvenez-vous du Festival de Cannes de 2017 quand Aishwarya Rai Bachchan a choqué tout le monde en portant du rouge à lèvres violet sur le tapis rouge avec une robe pastel florale à épaules dénudées ? Eh bien, cela a ouvert la voie aux mèmes et aux trolls. Et coupé à 6 ans plus tard, Urvashi Rautela a désormais arboré un bleu électrique sur le tapis rouge de Cannes. Urvashi est plus frappant que jamais. Elle portait une robe à épaules dénudées avec des écailles de poisson autour de la taille et en dessous, comme si elle était une sirène. Était-ce un hommage à la Petite Sirène dont on parle dans la ville de l’ouest, nous ne le savons pas avec certitude, mais Urvashi est jolie. Mais son rouge à lèvres a rappelé à tout le monde les lèvres violettes emblématiques d’Aishwarya à Cannes il y a des années.

Découvrez les photos d’Urvashi Rautela en rouge à lèvres bleu à Cannes ici :

Les internautes réagissent aux lèvres bleues d’Urvashi Rautela

Eh bien, il y a différents types de réponses au look de l’actrice. Bien que ce soit audacieux, les internautes s’en moquent et s’en souviennent. Ils l’ont comparé à la publicité pour le rouge à lèvres Ichiban de Joey Tribbiani. Certains ont affirmé que cela se produisait lorsque les gens mâchaient le stylo et qu’il commençait à fuir. Certains se sont demandé si elle cosplayait Aishwarya à Cannes. Certains ont simplement comblé Urvashi d’amour et ont estimé qu’elle le tirait très bien. Découvrez les réactions à la même chose ici:

Regardez la vidéo du premier regard d’Aishwarya Rai Bachchan à Cannes 2023 ici :

Auparavant, Urvashi Rautela a fait la une des journaux du divertissement pour son collier en alligator. Elle l’a porté le jour 2 quand elle portait la robe rose à volants. Le jour 2, Urvashi portait une autre tenue à volants en orange. D’autre part, Aishwarya portait une tenue argentée et noire scintillante sur le tapis rouge pour son premier jour à Cannes.