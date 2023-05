Cannes 2023 : Urfi Javed SLAMS la remarque des « esclaves costumés » de Vivek Agnihotri sur la tenue d’Aishwarya Rai Bachchan ; ‘Mai jaan na chalti hu…’

Cannes 2023 restait à faire la une des journaux ces derniers jours. Le Festival international du film a vu quelques-unes des plus grandes stars du monde entier briller sur la Côte d’Azur. De nombreuses célébrités indiennes ont également assisté à l’événement. Depuis Aishwarya Rai Bachchan à Guneet Monga – Cannes 2023 a pas mal de célébrités indiennes sur le tapis rouge. Aishwarya Rai Bachchan est depuis longtemps une constante à Cannes. Cette fois aussi, elle n’a pas manqué d’impressionner les masses en portant une robe argentée avec une traîne et une capuche. Cependant, le réalisateur de The Kashmir Files Vivek Agnihotri a critiqué l’utilisation de «costume esclaves» lors de l’événement en référence aux personnes qui aident les divas à gérer leurs robes. Maintenant, Urfi Javé lui a riposté.

Urfi Javed réagit au tweet de Vivek Agnihotri

Urfi Javed est connue pour sa mode originale. Son expérimentation avec des tenues à l’aide d’accessoires attire beaucoup d’attention. Elle est également très active sur les réseaux sociaux. Alors en le rendant à Vivek Agnihotri, Urfi Javed a apparemment nargué le réalisateur alors qu’elle l’interrogeait – d’où a-t-il obtenu son diplôme de mode ? Elle a également écrit que Vivek Agnihotri aurait dû être celui qui a réalisé le film Fashion.

Découvrez le tweet d’Urfi Javed ou Uorfi Javed ci-dessous :

Mai jaan na chalti hu Aapne kaunse fashion school se degré apni lee Hai? Aapko delh k lagta hai mode aapko ki kaafi samajh hai , film de mode aapko direct karni chahiye thi ! https://t.co/QQcPwTvn5g Uorfi (@uorfi_) 19 mai 2023

Alors que Vivek Agnihotri a reçu des commentaires durs d’internautes sur son tweet, dans son tweet suivant, il a précisé que ses commentaires n’avaient rien à voir avec Aishwarya Rai Bachchan. Il a mentionné qu’il ne parlait pas d’elle et plutôt seulement de « l’esclavage costumé ». Il a dit qu’Aishwarya Rai Bachchan n’est qu’une mannequin/ambassadrice de la mode dans cette affaire et qu’elle n’en est pas responsable.

Mon commentaire n’a rien à voir avec ARB. Il ne s’agit que du concept étrange d’« esclavage costumé ». Et ARB n’en est pas responsable. Elle n’est qu’une mannequin/ambassadrice de la mode. Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) 19 mai 2023

Vivek Agnihotri est surtout connu pour The Kashmir Files qui a été l’un des plus grands succès de l’année dernière. Avec Anupam Kher, Darshan Kumar et plus encore – le film était basé sur la sortie de Kashmiri Pandits.