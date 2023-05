Cannes 2023 : Urfi Javed rend hommage à l’actrice Shweta Mahadik pour son masque de crocodile DIY d’Urvashi Rautela [Watch Video]

Urvashi Rautela rend tout le monde fier de Cannes avec ses superbes apparitions. Urfi Javé est une sensation dans le pays, connue pour ses tenues osées et sa personnalité audacieuse et élégante. En fait, Urfi Javed et Urvashi Rautela sont tous deux connus pour leurs déclarations de style audacieuses. Et ils ont encore un point commun. Il semble qu’ils aiment tous les deux les bijoux uniques. Urfi et Urvashi adorent les colliers en crocodile. Ils ont tous les deux porté la même chose à des occasions différentes. L’actrice Guddan Tumse Na Ho Payega Shweta Mahadik a réalisé un tour de cou DIY en forme de crocodile. Oui, tu l’as bien lu. Urfi a rendu hommage à l’actrice.

Shweta Mahadik fabrique un collier en crocodile DIY inspiré par Urvashi Rautela et Urfi Javed

Urvashi Rautela portait le collier haut en crocodile orné de bijoux lorsqu’elle a défilé sur le tapis rouge de Cannes dans une tenue bustier rose à volants. Son collier en crocodile a attiré l’attention de tout le monde, dans l’actualité du divertissement et a également ouvert la voie aux mèmes. Urvashi a partagé que le collier avait une immense valeur émotionnelle pour elle lorsque les trolls ont fait surface. Le prix du collier d’Urvashi Rautela serait d’environ Rs 276 crores. Oui, tu l’as bien lu. D’autre part, Urfi Javed a porté le collier lors d’un événement dans la ville il y a environ un mois. Urfi a posé avec Orhan Awatramani populairement connu sous le nom d’Orry. Shweta Mahadik qui aime les bricolages et partage beaucoup de vidéos de bricolage sur sa poignée Instagram a fait un tour de cou en crocodile DIY

Regardez la vidéo partagée par Shweta Mahadik sur les bijoux en crocodile ici :

Urfi Javed rend hommage à Shweta Mahadik sur son tour de cou DIY

Urfi Javed est devenue la pom-pom girl de Shweta Mahadik et l’a félicitée pour ses efforts dans la fabrication du collier en crocodile DIY. Elle a non seulement commenté sa publication avec des émoticônes de cœur, mais a également partagé la vidéo sur ses histoires Instagram et a écrit : « Trop bien » en taguant l’actrice. Découvrez l’histoire Instagram d’Urfi Javed ici :

Pendant ce temps, Urfi a refusé de faire partie de Khatron Ke Khiladi 13. Cependant, elle vole des cœurs avec ses tenues audacieuses et uniques chaque jour. Urvashi Rautela sera bientôt la tête d’affiche du biopic de Parveen Babi. Elle a l’inspecteur Avinash dans le pipeline. D’autre part, le talent de Shweta impressionne tout le monde.