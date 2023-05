Cannes 2023 : Tous les looks bons, mauvais et bizarres jusqu’ici

L’année dernière, Aryan Khan a exprimé son intérêt pour l’écriture et la réalisation et a annoncé sa première série Web. Il hésite à devenir acteur comme son père Shah Rukh Khan et sa sœur Suhana Khan. Il souhaite explorer son côté en tant qu’écrivain et réalisateur. Depuis que son public a entendu parler de la première série de Jr. Khan, il attendait avec impatience de connaître des détails passionnants sur le projet. Le mois dernier, le titre a été révélé et aujourd’hui, nous avons une grosse mise à jour avec Shah Rukh Khan et Ranveer Singh.

La première série Web d’Aryan Khan s’intitule Stardom. Comme son nom l’indique, il tournera autour de ce qui se cache derrière la vie glamour de Bollywood. Selon les rapports de Peeping Moon, Shah Rukh Khan et Ranveer Singh joueront des camées dans la série. Stardom sera mis en vedette par de jeunes acteurs prometteurs ainsi que des visages éminents de l’industrie. Gautami Kapoor, épouse de Ram Kapoor, jouerait un rôle de premier plan. Elle est connue pour son travail dans l’émission télévisée populaire Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi et Qubool Hai.

Stardom sera une série de six épisodes écrite par Aryan Khan en collaboration avec le célèbre Bard Of Blood Bilal Siddiqui. Shah Rukh Khan et Ranveer Singh apparaîtront dans différents épisodes. Apparemment, leurs rôles seront petits mais feront avancer l’histoire. Si l’on en croit les rapports, SRK et Ranveer feront des apparitions dans la première série Web d’Aryan Khan et les deux sont ravis d’être dirigés par lui. Le spectacle explorera les luttes d’un groupe d’acteurs en herbe aspirant à vivre leurs rêves à Bollywood. Le spectacle aura des éléments comme l’humour, le drame, la granularité et plus encore.

La websérie Stardom d’Aryan Khan sera produite sous les bannières de Red Chillies Entertainment, une maison de production détenue par Shah Rukh Khan et sa femme Gauri Khan. La jeune star talentueuse ne se contentera pas de réaliser mais servira également de showrunner. Selon les rapports, la photographie principale de Stardom commencera à partir du 27 mai.

Pour les non-initiés, Aryan Khan a dirigé son père Shah Rukh Khan pour une publicité commerciale pour sa nouvelle marque de vêtements D’YAVOL X. Il n’a pas seulement réalisé mais a surpris ses fans avec un aperçu de son écran. Pendant ce temps, les fans de Shah Rukh Khan attendent avec impatience de le voir à Jawan. Ranveer Singh attend avec impatience le réalisateur rocheux de Karan Johar, Aur Rani Ki Prem Kahani, dont la sortie est prévue le 28 juillet 2023.