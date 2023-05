Cannes 2023 : Sunny Leone rend le monochrome si beau

La star de Bollywood, Sunny Leone, est présente au Festival de Cannes cette année. L’actrice est arrivée dimanche dans la ville française avec son mari Daniel Weber et se prépare actuellement pour la projection de son film Kennedy mercredi. Au milieu de toute la préparation, l’actrice a offert à ses fans son deuxième look du festival du film. Sur la photo, Sunny Leone est vêtue d’un haut noir et d’un pantalon blanc. Le look est simple mais élégant. Pour les non-initiés, Sunny Leone fera ses grands débuts sur le tapis rouge du plus grand festival du film au monde. Partageant des images, Sunny a écrit : « Bonjour, deuxième jour de presse pour Kennedy. J’adore ce look stylé par Ilya Vanzato. »

Lundi, l’actrice a partagé des images de son premier jour à Cannes. Elle a simplement écrit dans la légende : « Incroyable premier jour à Cannes en faisant des interviews pour #kennedy. Merci Ilya Vanzato de m’avoir fait me sentir belle. »

Les fans ont inondé son fil de commentaires de louanges dès que le message a été publié. L’un d’eux a écrit : « Magnifique », tandis qu’un autre a commenté : « Vieille comme un bon vin ». Un troisième a jailli, « Stunning pose. »

Avant la projection de son film et ses débuts sur le tapis rouge, Sunny Leone s’est entretenue avec la critique de cinéma Anupama Chopra dimanche et a parlé de la « pression du tapis rouge », de la sélection de son film et de son look pour le grand jour. « J’ai une anxiété sévère, c’est-à-dire sévère. Ce n’est pas que je n’ai pas été sur le tapis rouge auparavant, je pense que c’est (la pression) parce que c’est moi et quelque chose de bien plus. Le sentiment derrière ce film particulier, le sentiment qu’il a été choisi par un groupe de jurys si prestigieux et qu’il (Kennedy) l’a fait et ils l’ont apprécié et ont dit : « Oui, nous voulons que votre film fasse partie de ce festival ». ‘ Cela signifie tellement plus.

Parlant de ses débuts sur le tapis rouge, Sunny Leone a partagé qu’elle ne faisait pas attention à « ce que les autres pensent que je devrais porter ». L’actrice a déclaré : « Ce que je trouve très étrange, c’est la toute première question que les gens posent : ‘Qu’est-ce que tu vas porter ?’ Je ne sais pas, je vais porter des vêtements. Je ne sais tout simplement pas ce que c’est.

L’actrice a également documenté un sentiment similaire dans une vidéo Instagram distincte.

« L’anxiété est forte. J’ai vu tout le monde en ligne et tout le monde est si beau et s’exprime à sa manière. J’espère que tout le monde aime mon expression de ce que je ressens comme beau et joli », a déclaré Sunny Leone dans un clip depuis l’aéroport de Francfort.

Entre-temps, Kennedy Le réalisateur Anurag Kashyap s’est également entretenu avec le critique de cinéma Anupama Chopra et a révélé comment Sunny Leone s’était préparé pour les auditions de Kennedy.

Parlant en profondeur du processus d’audition de Sunny Leone, Anurag Kashyap a déclaré: « Je lui ai demandé une audition et elle a dit oui. Elle était tellement heureuse et submergée par cela. » Il a également révélé que le MMS Ragini La star était si reconnaissante d’avoir été approchée pour le rôle qu’elle a immédiatement accepté de passer une audition pour celui-ci.

Anurag Kashyap Kennedy met également en vedette Rahul Bhat dans le rôle principal.