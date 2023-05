Cannes 2023 : Sunny Leone a "Anxiété sévère" À propos des débuts sur le tapis rouge

Sunny Leone est sur la Côte d’Azur pour ses débuts à Cannes 2023. Son film Kennedy, réalisé par Anurag Kashyap, sera présenté en première au prestigieux festival du film mercredi. Avant ses débuts sur le tapis rouge, l’actrice ressentait une « grave anxiété ». Dans une interview avec Film Companion d’Anupama Chopra le sixième jour du grand événement, Sunny Leone a parlé de la «pression du tapis rouge», de la sélection de son film et de son look pour le grand jour. « J’ai une anxiété sévère, c’est-à-dire sévère. Ce n’est pas que je n’ai pas été sur le tapis rouge auparavant, je pense que c’est (la pression) parce que c’est moi et quelque chose de bien plus. Le sentiment derrière ce film en particulier, le sentiment qu’il a été choisi par un jury aussi prestigieux et qu’il (Kennedy) l’ont fait et ils l’ont apprécié et ont dit : « Oui, nous voulons que votre film fasse partie de ce festival ». Cela signifie tellement plus.

Parlant de ses débuts sur le tapis rouge, Sunny Leone a partagé qu’elle ne faisait pas attention à « ce que les autres pensent que je devrais porter ». L’actrice a déclaré : « Ce que je trouve très étrange, c’est la toute première question que les gens posent : ‘Qu’est-ce que tu vas porter ?’ Je ne sais pas, je vais porter des vêtements? Je ne sais tout simplement pas ce que c’est.

Sunny Leone a poursuivi: «Il y a toujours cette exigence pour quelqu’un que ce soit comme ceci ou comme cela. Mon objectif principal dans tout ce processus est de conserver autant que moi, qui je suis et comment je pense que je devrais être belle et non ce que les autres pensent que je devrais porter. J’espère que cela se traduira et se traduira par: « C’est quelque chose que nous savons être dans la zone de confort de Sunny et elle se sent bien ».

Sunny Leone pense qu’elle sera « confiante » le jour de ses débuts sur le tapis rouge uniquement si son OOTD la fait se sentir « bien ». « Je sais que si je me sens bien dans ce que je porte, je serai confiante », a déclaré l’actrice à Anupama Chopra.



Sur son profil Instagram également, Sunny Leone a « documenté » son voyage vers Cannes 2023. L’actrice a partagé une vidéo sur son chemin vers la Côte d’Azur, dans laquelle on peut l’entendre dire : « Tellement excitée, j’ai peur, je Je suis nerveux, j’ai une anxiété folle.

Sunny Leone, qui est accompagnée de son mari Daniel Weber, a également révélé qu’ils avaient « presque raté notre vol » dans un clip séparé.

« L’anxiété est forte. J’ai vu tout le monde en ligne et tout le monde est si beau et s’exprime à sa manière. J’espère vraiment que tout le monde aime mon expression de ce que je ressens comme beau et joli », a déclaré Sunny Leone dans un clip depuis l’aéroport de Francfort.

Anurag Kashyap Kennedy met également en vedette Rahul Bhat dans le rôle principal.