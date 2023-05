Cannes 2023 : Sara Ali Khan réussit enfin le look « indien moderne » avec une création Abu Jani Sandeep Khosla ; les fans impressionnés disent, ‘Sara zamana sara ka dewaana’

Sara Ali Khan fait la une des journaux comme elle l’est au Festival de Cannes. Le 76e Festival international du film est actuellement en cours sur la Côte d’Azur et de nombreuses célébrités du monde entier assistent à l’événement. De l’Inde, de nombreuses actrices font sentir leur présence. Sara Ali Khan est l’une d’entre elles. Au cours des deux derniers jours, elle a déjà concocté trois looks magnifiques. Après le lehenga sur le tapis rouge et une robe noire – Sara a maintenant enfilé un nouveau look de sari moderne pour sa troisième apparition.

Le look 3 de Sara Ali Khan à Cannes 2023

Sara Ali Khan a récemment partagé de superbes photos révélant son troisième look. C’est encore une création d’Abu Jani Sandeep Khosla Kumar. L’actrice a donné une touche moderne à son sari. C’est un sari de couleur ivoire avec un chemisier dos nu. Elle portait de nombreuses chaînes de perles pour compléter son look. La magie du monochrome s’est sûrement créée. Cette tenue a aussi une longue traîne. Même avec son look lehenga, elle portait un voile de tête. Elle l’a définitivement tué avec son troisième regard à Cannes 2023. Celui-ci a le feu vert de tous. L’un des commentaires sur son post disait : « Absolument magnifique @saraalikhan95 sari ki sari, je pense que tu es de loin la célébrité la mieux habillée qui ait jamais marché à Cannes. » Un fan a même écrit les paroles de la chanson « Sara Zamana Sara Ka Deewana ». Celui-ci est définitivement l’un des plus beaux looks de Sara Ali Khan jusqu’à Cannes 2023.

Découvrez le troisième look de Sara Ali Khan ci-dessous:

Plus tôt, Sara Ali Khan portait une robe Moschimo à motif de cœur pour une soirée après-midi. Elle était jolie et comment dans sa robe corset. Le premier look de Sara Ali Khan était un lehenga conçu par Abu Jani Khosla Kumar. C’était un lourd lehenga brodé accompagné de deux tulles.

Maintenant, nous attendons de voir Aishwarya Rai Bachchan envahir le tapis rouge de Cannes 2023. Elle a été une habituée de Cannes et elle n’a jamais manqué d’impressionner tout le monde. Esha Gupta, Mrunal Thakur, Manushi Chillar et bien d’autres lors de l’événement.