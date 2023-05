Cannes 2023 : Cannes 2023 a commencé en grande pompe et les célébrités de Bollywood semblent faire les gros titres avec leurs différents looks. Dans une telle situation, un autre nouveau look du tapis rouge de Sara Ali Khan à Cannes est apparu, dans lequel on la voit dans un sari blanc et un chemisier à col profond. L’actrice a complété le look avec des bijoux en perles blanches et noires. Différents commentaires de personnes arrivent sur un tel look de l’actrice, certaines personnes aiment ce look d’elle, tandis que certaines personnes font également des commentaires négatifs à ce sujet, tandis que certaines personnes comparent également le look avec Sharmila Tagore. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.