Cannes 2023 : Mrunal Thakur dévoile sa tenue de créateur pour ses débuts, vérifiez les détails

Après le Met Gala 2023, place à Cannes 2023. Le prestigieux Festival international du film voit certains des plus grands noms de l’industrie du divertissement faire sentir leur présence sur la Côte d’Azur. De nombreuses stars indiennes ont également été une constante à Cannes. Cette fois-ci, pas mal de divas de Bollywood vont faire sentir leur présence à l’événement. Mrunal Thakur est l’un d’eux. L’actrice de Sita Ramam va marquer ses débuts à Cannes 2023 et elle en est définitivement très excitée. Avant de marcher sur le tapis rouge, elle a même partagé une allumeuse pour les fans.

Mrunal Thakur excité pour Cannes 2023 ; partage les détails de la tenue

S’adressant à son compte Instagram, Mrunal Thakur a partagé une photo de sa loge. Elle a révélé qu’elle allait porter une magnifique création Falguni & Shane Peacock lors de l’événement. Mrunal voulait partager plus de détails sur la tenue et même une photo de la robe, mais cela est bien enregistré pour ses glorieux débuts sur le tapis rouge à Cannes 2023. L’événement aura lieu du 17 au 21 mai et Mrunal Thakur représentera OIE grise. Parlant de la même chose, elle a déclaré : « Je suis ravie d’assister au Festival de Cannes pour la première fois. C’est un honneur de représenter Grey Goose sur une plateforme aussi prestigieuse. J’ai hâte d’interagir avec des cinéastes du monde entier, d’explorer de nouveaux opportunités et mettant en valeur le talent que le cinéma indien a à offrir. » Pas seulement Mrunal Thakur, le duo de créateurs devrait également habiller Diana Penty pour Cannes 2023. En effet, Falguni & Shane Peacock vont également faire leurs débuts sur le tapis rouge de Cannes.

Découvrez le message de Mrunal Thakur ci-dessous:

Falguni & Shane Peacock forment l’un des duos les plus célèbres de l’industrie de la mode. Ce n’est pas la première fois qu’une actrice porterait ses créations à Cannes. En 2019, Kangana Ranaut a éclaboussé ses jalwas sur le tapis rouge de Cannes portant un magnifique sari Kanjeevaram. La blouse corset a été conçue par eux. En 2013, Paris Hilton est apparue vêtue d’une robe conçue par Falguni & Shane Peacock.

Nous avons hâte de voir tous les looks des meilleures divas de Bollywood de Cannes 2023. Anushka Sharma et Manushi Chillar vont également marquer leurs débuts.