Urvashi Rautela a fait de superbes apparitions mode au Festival de Cannes cette année. L’actrice a laissé tout le monde parler de son jeu de mode, et son collier en crocodile a attiré beaucoup d’attention. Maintenant, son cabinet de relations publiques affirme que le collier valait 200 crores, et après qu’Urvashi l’ait porté, le prix a été augmenté à 276 crores, tandis que les internautes ne sont pas prêts à croire l’actrice et la traitent de menteuse à propos de cette affirmation. Nombreux sont ceux qui reprochent à l’actrice d’avoir diffusé cette nouvelle et de la qualifier de fausse, affirmant qu’elle en porte une copie bon marché.

Regardez la vidéo d’Urvashi Rautela s’adressant aux trolls pour avoir porté un collier en crocodile à Cannes 2023.

En parlant à Brut lors de son apparition à Cannes, Urvashi a parlé du collier en crocodile qu’elle portait et l’a qualifié d’emblématique. Elle a même critiqué les gens pour avoir fait des commentaires bizarres et a affirmé que c’est seulement parce qu’ils n’en connaissaient pas l’histoire qu’ils écrivaient des choses bizarres.

La déclaration publiée par l’équipe d’Urvashi se lit comme suit : « Vêtue d’une robe en tulle rose conçue par la créatrice parisienne Sima Couture et ornée de Cartier bijoux en crocodile, l’actrice a montré son style impeccable et a impressionné tout le monde. » L’équipe affirme en outre, « Le collier Crocodile original porté par @urvashirautela a augmenté sa valeur de 200 Cr à 276 Cr. Il représente la ténacité de Rautela et sert néanmoins de symbole à la fois des défis et du succès auxquels les femmes sont confrontées dans les sociétés patriarcales. » Avec son charme unique et sa présence magnétique, Urvashi a vraiment cimenté sa place de reine ultime de Cannes. En dehors de cela, l’actrice fera bientôt le lancement du photocall du biopic de Parveen Babi, dans lequel Urvashi sera vu incarnant le rôle de Parveen Babi.