Cannes 2023 : l’acteur de Dahaad Vijay Varma se souvient d’avoir été REJETÉ par les créateurs pour ses débuts sur la Côte d’Azur

Qui Vijay Varma a demandé des vêtements aux créateurs lorsque l’acteur de Dahaad leur a demandé des vêtements alors qu’il faisait sa première apparition au Festival de Cannes. Il a fallu des années à Vijay Varma pour revendiquer la renommée, et aujourd’hui, il est considéré comme l’acteur le plus polyvalent de Bollywood. Darlings a changé la donne pour lui, et maintenant Dahaad. Vijay a définitivement parcouru un long chemin. Et actuellement en marge du Festival de Cannes qui se déroule chaque année à cette époque, Vijay Varma se souvient comment il a été mal rejeté par les créateurs et a dû emprunter des vêtements à ses amis.

Vijay s’est rappelé en parlant à Film Companion, » Quand je suis venu ici, j’ai acheté une veste à Zara, ce que je pouvais me permettre. Mais pour l’événement principal et pour deux événements, ils ont dit que vous deviez porter tout le costume. Et je suis allé à les gens, en disant: « Est-ce qu’un designer peut venir? Est-ce qu’un styliste peut m’aider? » Et ils ont dit : « Qui est Vijay Varma ? Nous ne voulons habiller personne ». Vijay a ajouté : « Alors, un de mes amis m’a offert un costume Zara, que je portais pour le photocall du matin. Et quelqu’un m’a cousu un smoking pour le tapis rouge. Quand j’ai vu les photos, elles sont sorties sur Getty Images et toutes ces des endroits où je n’avais pas d’argent pour acheter. » Vijay a déclaré que ses amis avaient vu toutes ses photos et l’appelaient le Marwari Johnny Depp.

Vijay était présent à Cannes pour représenter son film, Monsoon Shootout, qui présentait également Nawazuddin Siddiqui. En parlant de Vijay, il est devenu un chouchou de l’industrie, et en ce moment, non seulement sa vie professionnelle, mais même sa vie personnelle est devenue le sujet de conversation de la ville en raison de ses rumeurs de rencontres avec la star de Baahubali, Tamannaah Bhatia. Le duo a été surpris en train de s’embrasser devant des caméras lors de leurs vacances du Nouvel An et a soulevé de nombreux sourcils.