Cannes 2023 : la robe en tulle rose d’Urvashi Rautela rappelle aux internautes Deepika Padukone

Le Festival de Cannes est de retour pour sa 76e édition au Palais des Festivals et des Congrès. Le festival international du film le plus attendu a débuté le 16 mai 2023 et se poursuivra jusqu’au 27 mai 2023. Plusieurs célébrités indiennes ont marqué leur apparition tandis que quelques-unes ont fait leurs débuts. Des actrices de Bollywood comme Anushka Sharma, Sara Ali Khan et Manushi Chillar fouleront le tapis rouge pour la première fois. Urvashi Rautela a de nouveau honoré le très convoité Festival de Cannes cette année.

Le premier jour, Urvashi Rautela est arrivé aux côtés d’autres célébrités indiennes et a foulé le tapis rouge pour la deuxième fois. Elle a ajouté une touche de couleur rose lors de l’événement. Elle a opté pour une robe en tulle rose bonbon avec plusieurs couches de volants. Sa robe a des volants volumineux qui la font ressembler à une princesse Disney. Elle a associé un collier à deux alligators entrelacés qui a attiré l’attention. Elle portait des créoles assorties à son tour de cou. Pour compléter son ensemble, elle a opté pour un chignon haut élégant.

Bien que Rautela ait fait tourner les têtes avec son style extravagant à Cannes 2023, les internautes l’ont comparée à Deepika Padukone. Sa robe leur a immédiatement rappelé la robe en tulle vert de DP qu’elle portait à Cannes 2019. Elle portait une robe en tulle vert citron similaire en l’associant à un bandeau rose rose. Sa tenue était composée de manches longues à col haut et d’un long volant au sol avec un niveau de niveaux similaire à celui de la tenue d’Urvashi Rautela. Les gens sur les réseaux sociaux se sont rapidement souvenus de Deepika Padukone en voyant la robe en tulle rose d’Urvashi Rautela.

Outre la robe, son collier saisissant a également attiré l’attention des internautes. Un utilisateur des médias sociaux a commenté « Elle portait son mini mannequin en collier ». Un autre a écrit : « Je l’ai tué à l’exception du collier. Les internautes adorent sa tenue mais n’aiment pas le tour de cou. Les internautes l’ont également appelée reine, l’une d’entre elles écrivant « Queen Of Cannes Festival », tandis qu’une autre écrivait « Creating History Again ».

L’actrice est au Festival de Cannes 2023 pour dévoiler la biographie de Parveen Babi. L’ancienne Miss Diva indienne participera à un photocall de lancement de son prochain film qui est un biopic sur l’actrice légendaire Parveen Babi. Elle aura l’occasion de présenter son personnage du film. Cela donnera au public un aperçu de ce qu’il attend du prochain film biographique de Parveen Babi.