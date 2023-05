Cannes 2023 : la première tenue d’Aishwarya Rai Bachchan sur la Côte d’Azur est une robe vert émeraude chatoyante ; les internautes disent, ‘le plus haut niveau de collant’

Cannes 2023 est entièrement consacrée à Aishwarya Rai Bachchan en ce qui concerne les Indiens. Le premier look de l’actrice vient d’être dévoilé. Elle est vue dans une robe vert émeraude brillante avec le célèbre journaliste de cinéma Anupama Chopra. C’est sa première rencontre avec la presse après avoir atterri sur la Côte d’Azur. L’actrice porte une robe volumineuse verte avec des talons scintillants. La coiffure est la même. Ils sont arrivés hier à l’événement. Jusqu’à présent, nous voyons différents looks d’Urvashi Rautela, Mrunal Thakur et Sara Ali Khan lors de l’événement. Mais celle que toute l’Inde attend, c’est Aishwarya Rai Bachchan.

Découvrez la première photo d’Aishwarya Rai Bachchan à Cannes 2023

Les talons sont de grosses plates-formes. L’actrice est au sommet de sa carrière. Son film Ponniyin Selvan 2 a été un énorme succès. Il a rapporté près de Rs 350 crores au box-office mondial. Les internautes sont profondément déçus de ce qu’elle a porté pour l’événement. Jetez un œil à certains des commentaires sur Reddit.

Maintenant, la tenue est de Valentino. Dernièrement, nous voyons des célébrités indiennes comme Priyanka Chopra porter de nombreux vêtements de la marque italienne. Mais beaucoup pensent qu’elle aurait dû éviter ce miroitement. De plus, certains vêtements n’ont fière allure que sur la rampe.

LA CATASTROPHE DE LA MODE INDIENNE À CANNES 2023

Sara Ali Khan qui a été la première à fouler le tapis rouge dans une création d’Abu Jani et Sandeep Khosla. L’actrice ressemblait à une mariée ivoire typique sur le tapis rouge. Les fans ont dit qu’elle aurait pu garder cette tenue pour une réception ou une fonction à la résidence Ambani. Les deux tenues suivantes de l’actrice dans Moschino et AJSK ont été plutôt meilleures. Mrunal Thakur portait une veste sur un maillot de bain et un pantalon transparent. Bien qu’elle ait l’air sexy, les internautes ont eu des réactions mitigées. Le sari lilas Falguni et Shane Peacock va mieux cependant.

Étant donné que la plupart des désis placent leurs espoirs sur Aishwarya Rai Bachchan lorsqu’il s’agit de faire vibrer la haute couture sur le tapis rouge, nous espérons que les prochaines apparitions s’amélioreront. De plus, l’actrice a besoin de changer de coiffure… comme s’il vous plait !