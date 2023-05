Cannes 2023 : Esha Gupta fait ses débuts lors de la cérémonie d’ouverture vêtue d’une robe fendue dangereusement haute ; détails de la tenue dévoilés

Cannes 2023 est là. Le Festival international du film se déroulera du 17 au 21 mai. Cette année, c’est assez particulier puisque pas mal de stars de Bollywood sont sur la liste des invités. Alors qu’Aishwarya Rai Bachchan, Deepika Padukone et d’autres sont des habitués, cette fois, des stars comme Anushka Sharma, Manushi Chillar, Mrunal Thakur, Vijay Varma et bien d’autres vont fouler le prestigieux tapis rouge. Asharam étoile Esha Gupta est aussi l’un d’entre eux. Le premier regard de la diva est déjà sorti puisqu’elle a assisté à la cérémonie d’ouverture.

Esha Gupta fait tourner les têtes à Cannes 2023

Esha Gupta est connue pour sa grâce et elle n’hésite pas à devenir audacieuse. Même à Cannes 2023, Esha Gupta est devenue toute audacieuse et belle. Elle portait une robe blanche de la marque Nicolas Jebran. La robe avait un décolleté léger et plongeant très dangereusement haut allant jusqu’à son nombril. Une partie de sa tenue était recouverte d’un motif floral. Elle portait des talons Santoni et des bijoux FRED Paris. Elle avait vraiment l’air fascinante et comment! Esha sait faire tourner les têtes avec sa beauté et même lors de la cérémonie d’ouverture de Cannes 2023, elle s’est assurée d’attirer l’attention en devenant toute glamour et belle.

Jetez un oeil à la photo d’Esha Gupta ci-dessous:

Plus tôt, Esha Gupta a partagé quelques photos alors qu’elle atterrissait sur la Côte d’Azur. Elle avait l’air chic dans une robe moulante qu’elle a associée à des talons verts.

Outre Esha Gupta, Sara Ali Khan va également faire ses débuts à Cannes 2023. Toutes les célébrités ont atteint la Côte d’Azur et n’attendent plus que de fouler le tapis rouge. Mrunal Thakur a également partagé un teasing sur sa tenue pour Cannes 2023. Elle va porter une création Falgun & Shane Peacock. Tout le monde attend de voir les looks d’Anushka Sharma, Manushi Chillar, Mrunal Thakur et d’autres célébrités du Festival international du film. Nous ne pouvons pas attendre non plus!