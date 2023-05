Cannes 2023 : Après lehenga, Sara Ali Khan étourdit dans une robe Moschino noire à motif cœur ; obtient des réactions mitigées

Cannes 2023 a rendu tout le monde accro ! Hier soir, des divas de Bollywood comme Esha Gupta, Sara Ali Khan, Manushi Chillar et Urvashi Rautela ont fait leurs débuts. Ils ont assisté à la cérémonie d’ouverture de Cannes 2024, toujours aussi beaux dans leurs ensembles. Sara Ali Khan a particulièrement fait parler tout le monde en choisissant de porter un magnifique lehenga au lieu d’une robe. Bien que certains n’aient pas été impressionnés, beaucoup se sont prononcés en faveur du fait que la jeune diva a porté la culture indienne sur la scène mondiale avec confiance. Après son premier look lehenga, Sara Ali Khan a assisté à l’after-party en robe.

Le look du jour 2 de Sara Ali Khan Cannes 2023 devient viral

Les photos de Sara Ali Khan vêtue d’une longue robe noire sont devenues virales sur les réseaux sociaux. L’actrice de Kedarnath a décidé de porter une robe Moschino avec un décolleté en forme de cœur. La robe avait embelli sur l’ourlet de la robe. Elle portait un sac à bandoulière noir en forme de cœur. L’actrice a gardé son maquillage simple et ses cheveux ouverts. Comme son look lehenga, les internautes ont une réaction mitigée à son deuxième look à Cannes. Beaucoup ont déclaré que la diva était magnifique alors que beaucoup ne l’aimaient pas beaucoup. L’un des commentaires sur Reddit disait : « Mieux qu’hier. Mais ces tenues et le style la vieillissent. Pourquoi son équipe lui fait-elle ça ? » Un autre a écrit: « C’est mieux que ce lehenga de mariée mais elle a toujours l’air fade. Ils auraient pu bien l’accessoiriser mais ont échoué. De plus, sa coiffure la vieillit. »

Découvrez la photo de Sara Ali Khan partagée sur Reddit ci-dessous et les réactions :

Le premier jour de Cannes 2023, Sara Ali Khan portait un lehenga Abu Jani Sandeep Khosla Kumar avec de lourdes broderies. Le lehenga est venu avec une dupatta et un voile de tête. Les créateurs ont partagé les détails de la tenue sur les réseaux sociaux et ont écrit : « Sara Ali Khan a fait ses débuts à Cannes dans une superbe jupe multi-panneaux brodée à la main. de nos archives de couture au fil des ans. L’ensemble de Sara est un chef-d’œuvre de l’artisanat, avec un chemisier resplendissant avec un travail complexe de cristaux, de perles et de travail de resham.

Découvrez le look du jour 1 de Sara Ali Khan ci-dessous:

Nous attendons maintenant avec impatience que des divas comme Anushka Sharma, Aishwarya Rai Bachchan et Mrunal Thakur fassent leurs apparitions à Cannes 2023.