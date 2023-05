Cannes 2023 : Anushka Sharma TUE ses débuts sur le tapis rouge ; pose avec Andie MacDowell, Eva Longoria et plus [View Reactions]

Anouchka Sharma fera ses débuts à festival du film de Cannes et a été le sujet de conversation de la ville avant même le début du festival. Mais Anushka n’a fait ses débuts qu’aujourd’hui, la veille de la fin du Festival de Cannes. Tous les regards étaient tournés vers Cannes et tout le monde attendait avec impatience les débuts rouges d’Anushka Sharma. Enfin, la magnifique actrice a béni tout le monde avec son premier look. Anushka qui était jusqu’à présent soutenait Virat Kohli dans son IPL allumettes. Les fans sont amoureux de la première robe et du look d’Anushka à Cannes.

Anushka Sharma fait son tapis rouge de Cannes 2023

Anushka Sharma a attaché ses cheveux en un chignon serré et élégant. Elle portait une robe ornée de couleur ivoire avec des volants autour de sa poitrine. Elle portait des boucles d’oreilles en forme de larme et de perles. Elle portait également des bagues aux doigts. L’actrice est magnifique et dégage des vibrations de diva vintage. Anushka porte une robe Richard Quinn avec des bijoux Chopard. Anushka représente L’Oréal à Cannes et elle a été rejointe par les actrices américaines Andie MacDowell et Eva Longoria et l’actrice mexicaine Renata Notni. Eva a également opté pour une robe ivoire et ornée tandis qu’Andie et Renata portaient des robes noires sur le tapis rouge. Découvrez les photos des quatre d’entre eux ci-dessous:

Anushka Sharma « servit » le look et « tue » ses débuts à Cannes, ressentent les internautes

Comme on vous l’a déjà dit, tous les regards étaient tournés vers les débuts d’Anushka Sharma sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Alors que tout le monde pensait qu’elle ferait ses débuts le premier jour, l’actrice a surpris tout le monde en faisant ses débuts tranquillement aujourd’hui. Et la surprise a été agréable pour les fans. Tous font l’éloge de la beauté de Bollywood. Ils sentent qu’elle le tue et sert dans la langue d’argot et comment ! Anushka Sharma sait comment réussir les looks du tapis rouge et mon garçon, nous sommes perplexes. Virat Kohli fait écho à nos sentiments en réagissant au message d’Anushka à Cannes. Découvrez les réactions ici :

anushka sharma en richard quinn et chopard est la représentation indienne que nous méritons à cannes ???? pic.twitter.com/u0TbWilkJm kuns (@kunsahuja) 26 mai 2023

Si gracieux, si charmant #AnushkaSharma https://t.co/9CSI31Qckc RoseGold (@RoseGold0910) 26 mai 2023

vous n’êtes pas prêts pour que miss anushka sharma serve aux cannes pic.twitter.com/bPrPVV8Zxk nush à cannes (@moonchilddxz) 26 mai 2023

#anushkasharma : anushka au service d’une beauté angélique sur le tapis rouge de cannes ?? pic.twitter.com/CxJac73GzG ? (@sleepyxoxoheads) 26 mai 2023

Anushka Sharma au service du tapis rouge de Cannes 2023 ? un fil avec toutes ses mises à jour ? . pic.twitter.com/rrla7ghRfP Alaska 2.0 ? (@Aaftabendgame) 26 mai 2023

ambassadrice de la marque l’or al paris, anushka sharma. #Cannes2023 pic.twitter.com/Os5KnkPmCd moi ? (@Manasa2922x) 26 mai 2023

Oh mon! Anushka Sharma est magnifique. J’adore ce regard. Elle n’a pas déçu. Priyanka Kapadia Badani l’a cloué avec un. Oh, je veux tellement recréer ce look, mais je n’ai pas ce sablier. pic.twitter.com/73AU8LnfM8 V (@_heavenlyinsane) 26 mai 2023

détendez-vous les gars.. la reine est enfin arrivée à cannes ?#AnushkaSharma pic.twitter.com/oonDzO0YqT S ?? (@dearchappal) 26 mai 2023

Côté travail, Anushka Sharma sera vue dans Chakda ‘Xpress. Il s’agit d’un biopic sur l’as quilleur indien Jhulan Goswami. L’actrice a déjà terminé le tournage de Chakda’ Xpress. En dehors de cela, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Anushka ferait un film centré sur les femmes, mais l’actrice a démenti les informations. En dehors de cela, Anushka n’a plus annoncé de projets. Elle est également occupée à être la mère adorée d’une fille, Vamika Kohli.