Cannes 2023 : Anushka Sharma écrase ses débuts sur le tapis rouge en blanc

Enfin, Anushka Sharma à Cannes. Le Paris L’actrice a fait ses grands débuts sur le tapis rouge dans une gaine blanche ajustée avec un corsage à volants de forme florale. Anushka a relevé ses cheveux et a gardé le maquillage et les accessoires simples. Anushka, qui a fait son apparition lors de l’avant-dernier jour de Cannes, a foulé le tapis rouge avec les autres ambassadrices de L’Oréal Eva Longoria et Andie MacDowell. Ils ont assisté à la première de Le vieux chêneréalisé par Ken Loach, deux fois lauréat de la Palme d’or.

Anushka et Andie ont posé ensemble :

Anushka Sharma et Andie MacDowell à Cannes (Crédit image : Getty)

Anushka Sharma succède à Aishwarya Rai Bachchan et Aditi Rao Hydari en tant que visage de L’Oréal sur le tapis rouge cannois. Les débutants à Cannes Sara Ali Khan, Mrunal Thakur, Manushi Chhillar et Esha Gupta ont déjà foulé le tapis rouge, tout comme Vijay Varma et Urvashi Rautela, présents pour la deuxième fois.

Anurag Kashyap, Sunny Leone et Rahul Bhat sont à Cannes avec leur film Kennedy, qui faisait partie de la programmation des Midnight Screenings. Le film de Kanu Behl Agra a également été projeté au festival et il est là avec son équipe, dont l’actrice Priyanka Bose.

Anushka Sharma et son mari Virat Kohli ont été photographiés à l’aéroport de Mumbai plus tôt cette semaine en train de se rendre à Londres – d’où elle semble avoir fait un détour rapide vers la Côte d’Azur.

Aucune annonce officielle n’a été faite concernant les débuts d’Anushka Sharma à Cannes, mais plus tôt ce mois-ci, Emmanuel Lénine, l’ambassadeur de France en Inde, a révélé qu’elle serait au festival du film dans un tweet. « Un plaisir de rencontrer Virat Kohli et Anushka Sharma ! J’ai souhaité à Virat et à Team India tout le meilleur pour les tournois à venir, et j’ai discuté du voyage d’Anushka au Festival de Cannes », a-t-il écrit après avoir rencontré Anushka et Virat à l’ambassade de France à New Delhi.

La prochaine sortie d’Anushka Sharma est Chakda expresssorti cette année, dans lequel elle incarne le joueur de cricket Jhulan Goswami.