Cannes 2023 : Aishwarya Rai Bachchan revient après une seule journée d’apparition ; les internautes se demandent ce qui a mal tourné cette fois

Aishwarya Rai Bachchan s’appelle la reine de Cannes car elle a régné sur la Côte d’Azur au fil des ans, et cette année aussi, elle a été stupéfaite dans une robe noire et argentée, et ses fans fondaient en regardant la beauté fascinante et attendaient le jour 2, mais à la surprise générale, Ash est rentré chez lui, ne faisant qu’une seule apparition sur le tapis rouge, et beaucoup se demandent ce qui n’a pas fonctionné. C’est la première fois au fil des ans qu’Ash revient en un jour et ne fait pas la deuxième apparition à Cannes 2023.

Regardez la vidéo d’Aaradhya Bachchan saluant les paparazzi avec Namaste alors qu’elle est de retour de Cannes, avec maman Aishwarya Rai Bachchan.

Aishwarya a été aperçue à l’aéroport avec sa fille, qui a joyeusement salué les paparazzi pour leur présence, et les internautes se sont précipités pour donner leur avis après que cette vidéo de retour du duo mère et fille a fait surface en ligne. Ils sont sidérés de voir que c’est la première fois qu’Ash ne tient pas la main d’Aaradhya. Souvent, Ash est impitoyablement accusée d’être une mère surprotectrice.

L’apparition d’Aishwarya Rai Bachchan à Cannes 2023 ne parvient pas à impressionner les internautes.

Aishwarya Rai Bachchan a été malmenée pour son apparition à Cannes à son année, et ils ont demandé à l’ancienne Miss India de changer de styliste dès que possible. Ash a également été moquée pour avoir gardé la même coiffure au fil des ans, et ils se demandent si elle s’ennuie dans sa vie et ne veut pas non plus faire de changements fondamentaux. Alors que ses fans sont amoureux d’elle quoi qu’il arrive. Et comme Aishwarya avait réagi il y a des années après avoir été trollé pour son look à Cannes, « Vous pouvez me troller autant que vous le souhaitez, mais le fait est que j’ai juste été trop occupé. »