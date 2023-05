Cannes 2023 : Aishwarya Rai Bachchan revêt la « mère » de toutes les robes lors de la première marche sur le tapis rouge pour Indiana Jones [View Pics]

Alia Bhatt repérée : Alia Bhatt est l’une des actrices les plus suivies de Bollywood. L’actrice était à Séoul, en Corée du Sud, pour faire ses débuts au défilé Gucci Cruise 2024 au palais de Gyeongbokgung. Pendant ce temps, ses photos de l’événement ont fait surface sur les réseaux sociaux. Maintenant, Alia est revenue en Inde après l’événement. Les fans adorent son look d’aéroport. Alia Bhatt avait l’air aussi sexy et glamour au défilé de Gucci. Elle a été vue dans un look simple et élégant à l’aéroport. Son look sans maquillage a été adoré par les internautes Regardez la vidéo pour en savoir plus.