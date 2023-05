Aishwarya Rai Bachchan ne nous a pas déçus lorsqu’il s’agit de servir le drame à Cannes 2023. L’actrice s’est présentée sur le tapis rouge dans une robe Sophie Couture. La tenue a des morceaux d’aluminium léger, un corset et des cristaux de la collection capsule de Cannes. Aishwarya Rai Bachchan était là dans le cadre de L’Oréal. Elle est depuis longtemps l’une des ambassadrices mondiales de leur marque. Aishwarya Rai Bachchan a déjà été aperçue dans une robe cape verte de la marque italienne Maison Valentino. Comme Sara Ali Khan et Mrunal Thakur, elle a également opté pour le look Ghunghaat.

Le look d’Aishwarya Rai Bachchan était assez simple. Elle porte la même coiffure depuis longtemps. Mais les lèvres rouges se détachaient comme on s’y attendait. Twitterati dit qu’elle est au sommet du monde après avoir livré deux films successifs avec une meilleure performance en carrière. Ce look rappelle à quel point elle est la royauté en matière de Bollywood et de mode. Jetez un oeil à certains des tweets…

Elle veut parler de la ville. Oui. Encore. Elle a livré une fabuleuse et sa meilleure performance en carrière. Elle l’affiche dans un style et un panache différents Allez-y #AishwaryaRaiBachchan#AishwaryaAtCannes pic.twitter.com/Wn8Ii3uZcI Darshan Nagesh (@darshu790) 18 mai 2023

Ha tornat ELLA i ha tornat ELL? El meu dol, el paio que arregla els vestits exagerats de les estrelles a la catifa vermella #AishwaryaAtCannes pic.twitter.com/KM2KnMyqD0 Senyor Chapatti (@RJ_Chapatti) 18 mai 2023

LE VISAGE QUE NOUS NE POUVONS MÊME PAS RÊVER !!!!!#AishwaryaAtCannes pic.twitter.com/iuV15lJFv4 Revériste (@AishEspouser) 18 mai 2023

Je suis toujours dans Aww….!! La façon dont elle retient l’attention de tous les photographes #AishwaryaRai#AishwaryaRaiBachchan#AishwaryaAtCannes pic.twitter.com/0fwA4TZYQ3 Mishkat Mahir (@MahirMishkat) 18 mai 2023

En fait, j’ai aimé le look, plus que tout, son visage est si beau. Mon seul point à retenir est que les cheveux doivent être attachés en queue de cheval. Il est grand temps qu’Aishwarya participe au MetGala ? #AishwaryaRai #AishwaryaAtCannes pic.twitter.com/j1jvGRjsbZ ???? ? (@AbelHabessha) 18 mai 2023

Eh bien, elle a en effet fait s’asseoir les gens et les remarquer. Desis n’est même pas impressionné par ce que Sara Ali Khan et Mrunal Thakur nous ont montré jusqu’à présent à Cannes 2023. Aishwarya Rai Bachchan, qui vient tout juste de remporter le succès de Ponniyin Selvan, est vraiment la mère de la Côte d’Azur.