Cannes 2023 : Aishwarya Rai Bachchan dans l’ensemble Sophie Couture déclenche un festival de mèmes, découvrez les 10 meilleurs choix hilarants

Aishwarya Rai Bachchan a fait sa 21e apparition au Festival de Cannes. Cannes 2023 est revenue à la French Rivera le 16 mai et depuis lors, le public indien garde un œil sur le look d’Aishwarya. Après une longue attente, elle a fait sa première apparition le 3e jour portant une cape verte scintillante qui aurait été de Valentino. Le soir, elle fait une apparition pétillante dans la griffe Sophie Couture. Bien qu’elle ait l’air glamour, sa tenue a déclenché un festival de mèmes sur les réseaux sociaux.

Aishwarya Rai Bachchan a opté pour une robe argentée étincelante pour fouler le tapis rouge de Cannes 2023. Elle portait une couture à capuche ornée de paillettes d’aluminium et de cristaux. La robe éblouissante a été conçue par la marque Sophie Couture. L’attraction principale de l’ensemble est la hotte géante. L’ensemble a fait un look complet avec un arc noir surdimensionné. Sa tenue appelait des mèmes hilarants, certains ont dit si elle choisissait de draper une feuille de papier d’aluminium de cuisine. Nous avons sélectionné les meilleurs pour vous. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Découvrez les tweets des mèmes

Quand le papier d’aluminium tombe à court et que le rouleau d’aloo reste juste là#CannesFilmFestival2023 https://t.co/JqBncC28zJ Etti Bali (@TheBalinian) 18 mai 2023

Cadeau emballé!!! ?? https://t.co/7vGPV4r1Sc Candid_Shweta (@CandidShweta) 18 mai 2023

Paratha enveloppé dans une feuille d’aluminium ??? #AishwaryaAtCannes https://t.co/GO445nSjZ1 Anu (@ambooklover) 18 mai 2023

C’est du Jadoo mais de la haute couture. ? https://t.co/LMJpWW9fyj Rosa (@Rosalinedreams) 18 mai 2023

Garmi mein kambal, mauvaise idée. Wingo (CSK) (@india_wing) 18 mai 2023

La magnifique actrice assiste au très convoité Festival de Cannes depuis 20 ans et c’est sa 21e fois. À plusieurs reprises, elle a impressionné la police de la mode avec ses styles uniques. Les fashionistas recherchent le look cannois d’Aishwarya Rai Bachchan car elle est glamour dans toutes ses tenues. Cette année, elle a déjà donné 2 apparitions, pendant ce temps, les gens attendent sa fille Aradhaya Bachchan qui la rejoint au festival international depuis des années. Le duo mère-fille a été aperçu à l’aéroport et leurs fans veulent les revoir ensemble dans leur look envoûtant. Alors que la plupart des célébrités rêvent d’assister à Cannes, Aradhya Bachchan a déjà fait sentir sa présence en étant la plus jeune des célébrités.

Côté travail, Aishwarya Rai Bachchan a été vue pour la dernière fois dans Ponniyin Selvan 2. Le film est un drame d’époque basé sur un roman tamoul de Kalki Krishnamurthy du même nom. Dirigé par le réalisateur as Mani Ratnam, le film met en vedette une distribution d’ensemble comprenant Trisha Krishnan, Vikram, Jayam Ravi, et plus encore. Le magnum opus est sorti en salles le 28 avril et a reçu une réponse positive.