Cannes 2023 : Aishwarya Rai Bachchan-Aaradhya Bachchan partent pour la Côte d’Azur ; les internautes s’ennuient de leur même coiffure [Watch Video]

Aishwarya Rai Bachchan est l’une des plus fréquentes au festival du film de Cannes. La beauté Ponniyin Selvan 2 fait une apparition à Cannes chaque année et elle sera l’une des célébrités de Bollywood qui fouleront le tapis rouge à Cannes 2023. Tard la nuit dernière, Aishwarya Rai Bachchan et sa fille Aaradhya Bachchan ont été vues à l’aéroport, en train de s’envoler. Cependant, la coiffure d’Aishwarya et d’Aaradhya a attiré l’attention des internautes. Les gens partagent leurs deux sous sur leur apparition à l’aéroport.

Aishwarya Rai Bachchan et Aaradhya Bachchan se sont cassés à l’aéroport

Aishwarya Rai Bachchan et Aaradhya Bachchan rejoindront Sara Ali Khan, Manushi Chhillar, Esha Gupta et Urvashi Rautela sur la Côte d’Azur pour le Festival de Cannes. Juste avant le départ d’Aishwarya et d’Aaradhya, Mrunal Thakur a également été photographié en partance pour Cannes. Parlant du look d’aéroport d’Aishwarya, l’actrice portait un manteau à la cheville avec un pantalon. D’autre part, Aaradhya a été vu dans un look tout en denim avec un t-shirt rose et des chaussures assorties. Aishwarya et Aaradhya ont été assaillis par des fans à l’aéroport.

Regardez la vidéo d’Aishwarya Rai Bachchan et Aaradhya Bachchan à l’aéroport de Mumbai ici :

Aishwarya Rai Bachchan et Aaradhya Bachchan ont été trollées pour leur même coiffure

Les apparitions à l’aéroport d’Aishwarya et d’Aaradhya ont toujours fait la une des journaux dans le domaine du divertissement. Les gens commentent que l’aéroport d’Aishwarya regarde sa coiffure. Ils parlent d’Aaradhya et de la façon dont Aishwarya s’accroche toujours à Aaradhya en entrant ou en sortant de l’aéroport et plus encore. Les internautes doivent tout commenter. Celui-ci n’était pas différent. De nombreux utilisateurs de médias sociaux leur ont demandé de changer de styliste ou ont simplement déclaré qu’ils avaient besoin d’un meilleur style. Certains ont commenté en disant que leur coiffure avait besoin d’un changement. Aaradhya a des franges aux cheveux longs tandis qu’Aishwarya Rai Bachchan avait sa partition médiane habituelle. Les fans ont parlé de la même chose dans les commentaires. Vérifiez le ici:

Aishwarya Rai Bachchan fait toujours une apparition très stylée à Cannes. Même Aaradhya Bachchan a fait quelques apparitions à Cannes. On se demande si Aaradhya rejoindra Aishwarya sur le tapis cette fois. Le jeune enfant star a grandi pour devenir une belle belle. L’année dernière, Aishwarya et Aaradhya ont été rejoints par Abhishek Bachchan au festival. Cette fois, le duo mère-fille s’est cassé tout seul. Nous sommes ravis de voir Aishwarya et Aaradhya à Cannes.