Cannes 2023 : Aditi Rao Hydari sur le tapis rouge, Sunny Side Up

Aditi Rao Hydari a fait sa première apparition sur le tapis rouge du Festival de Cannes ressemblant à un rayon de soleil dans une robe de bal à volants jaune vif. Elle a gardé les cheveux et le maquillage simples et les bijoux au minimum. Aditi a assisté à la projection de L’Ete Dernier réalisé par Catherine Breillat. Aditi représentait le géant des cosmétiques L’Oréal ; Andie McDowell, son collègue de L’Oréal, était également sur le tapis rouge, tout comme le cinéaste Kanu Behl et son Agra casting, dont l’actrice Priyanka Bose – Agra a été projeté à Cannes cette année.

Le premier regard d’Aditi Rao Hydari à Cannes – sur le tapis rouge – était une confection bleue rêveuse d’Oscar De La Renta qu’elle portait pour un tournage L’Oréal.

C’est la deuxième année qu’Aditi est au Festival de Cannes – elle a fait ses débuts l’année dernière. Elle est l’une des nombreuses célébrités indiennes à avoir assisté en 2023 – Aishwarya Rai Bachchan est allée à Cannes pour la 21e fois ; Vijay Varma et Urvashi Rautela étaient présents pour la deuxième fois. Sara Ali Khan, Mrunal Thakur, Mouni Roy, Esha Gupta et Manushi Chhillar ont fait leurs débuts à Cannes tout comme Sunny Leone qui y est actuellement.

Parmi les nombreuses actrices indiennes qui ont foulé le tapis rouge, Sunny est la seule à être projetée à Cannes. Elle joue dans Kennedyréalisé par Anurag Kashyap, dont la première a eu lieu cette semaine dans le cadre de la programmation Midnight Screenings.

Aditi Rao Hydari, connue pour son travail dans des films comme Sammohanam, Hé Sinamika, Padmaavat et Delhi 6a été vu pour la dernière fois dans la web-série Jubilé. Sa programmation comprend les films Gandhi parle et Lionneet web-série Heeramandi.