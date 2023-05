Cannes 2023 : Aaradhya Bachchan recule calmement alors que maman Aishwarya Rai Bachchan se fait assaillir à l’aéroport de Mumbai

Comme Aishwarya a été repérée à l’aéroport et qu’elle portait son noir préféré et avec la même coiffure pendant des années, les internautes l’ont trollée et moquée et ont affirmé qu’elle s’ennuyait de sa vie et n’était donc pas d’humeur à expérimenter. Eh bien, cette même Aishwarya a été victime d’intimidation lorsqu’elle a enfilé du rouge à lèvres violet sur le tapis rouge de Cannes il y a quelques années. De toute évidence, vous ne pouvez pas garder tout le monde heureux. Aishwarya Rai Bachchan est l’artiste indienne la plus aimée et la plus célèbre qui a orné le tapis rouge au fil des ans, et les fans ont hâte que l’actrice de Ponniyin Selvan vole à nouveau la vedette cette fois.