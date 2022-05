Cannes 2022 : ‘Elvis’ est remixé par Baz Luhrmann

CANNES, France — Près du début de “Elvis” La bobine hyperventilée, divertissante et complètement dérangée de Baz Luhrmann sur la vie et l’époque d’Elvis Presley, je me demandais ce que je regardais. Je n’arrêtais pas de me demander alors que Luhrmann divisait l’écran, le coupait en morceaux, ralentissait le mouvement, éclaboussait la couleur et faisait d’Elvis non seulement un roi, mais aussi un sauveur, un martyr et une figure transformatrice des droits civiques américains qui – par son innocence , la décence, la musique et les hanches giratoires – ont aidé à guérir une nation.

En termes conventionnels, “Elvis”, qui a été présenté en première au Festival de Cannes mercredi, peut être classé comme un portrait biographique, une histoire du berceau à la tombe (plus ou moins) d’un petit garçon de Tupelo, Mississippi, qui est devenu une sensation de la culture pop et un triste récit édifiant – joué à l’âge adulte par l’attrayant, Austin Butler, qui travaille dur, malgré l’homme maléfique, alias le colonel Tom Parker (Tom Hanks), qui l’a soigné. Mais Luhrmann – dont les films incluent “Moulin Rouge” et “The Great Gatsby” et, euh, “Australia” – ne fait pas simple ou ordinaire. Maximaliste visuel, il aime aller grand et puis plus gros, et il aime devenir super éclaboussant. La plupart des cinéastes veulent juste avoir le coup; les grands aspirent à la perfection. Luhrmann veut l’éblouir.

L’axe narratif du film et, étrangement, son personnage le plus matérialisé est le colonel Parker, que Hanks incarne avec un énorme ventre évidemment faux, des bajoues flamboyantes, un nez qui s’avance comme la proue d’un navire et un accent déconcertant. J’aurais adoré écouter les conversations de Luhrmann et Hank sur leurs idées pour le personnage; si rien d’autre, cela aurait pu expliquer ce qu’ils recherchaient ici. Honnêtement, je n’en ai aucune idée, même si l’image de Rue verte de Sydney qui se profile de manière menaçante dans “Le Faucon maltais” m’est venu à l’esprit à plusieurs reprises, avec un soupçon de “Les héros de Hogan.”

Écrit par Luhrmann et plusieurs autres, le film retrace la trajectoire d’Elvis à travers Parker, un choix curieux étant donné que le colonel est le méchant de la pièce. Ils se rencontrent alors qu’Elvis est un jeune inconnu et toujours sous l’aile protectrice de sa mère et de son père. Dès que le colonel voit Elvis jouer – ou plutôt, est témoin des réactions euphoriques du public féminin hurlant – il se rend compte que ce gamin est une mine d’or. Le colonel se précipite, séduit Elvis et le met sous son joug d’exploitation. Le reste appartient à l’histoire, celle que Luhrmann suit de l’obscurité à Graceland et enfin à Las Vegas.