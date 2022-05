Cannes 2022 : David Cronenberg est désormais pratiquement bionique

CANNES, France – À peine deux minutes après le début de mon entretien avec David Cronenberg, une araignée s’est précipitée sur l’épaule du réalisateur de 79 ans. Bien que j’aie sauté sur mon siège, Cronenberg avait simplement l’air amusé.

“C’est un fan”, a déclaré Cronenberg alors que l’araignée s’arrêtait sur sa veste de costume, essayant de déterminer la direction à suivre. L’arachnide a eu plus de chance qu’il n’aurait pu le savoir : l’homme qu’il escaladait comme un gymnase dans la jungle était l’auteur indéfectible derrière des films audacieux comme “La mouche,” “Numériseurs” et “Vidéodrome.” Cronenberg a juste regardé l’envahisseur à huit pattes et a souri.

“Ce n’est pas un problème,” dit-il. “Je les mange pour le déjeuner.”

On se retrouvait sur une terrasse à Cannes au lendemain du nouveau drame de Cronenberg, “Crimes du futur», avait été créée avec de bonnes critiques au festival. Son premier film en huit ans, “Crimes of the Future”, met en vedette Viggo Mortensen et Léa Seydoux en tant qu’artistes de performance dont l’acte implique une chirurgie en direct, avec Kristen Stewart en tant que bureaucrate fascinée par leur travail. Le film se déroule dans un futur proche étrange où les êtres humains ne peuvent plus ressentir de douleur physique, mais ce que Cronenberg fait ici est susceptible d’évoquer toutes sortes de sentiments chez le spectateur : certains cannois l’ont trouvé provocateur et romantique, tandis que d’autres ont simplement sorti.

Cronenberg est habitué à ce genre de réponse, surtout à Cannes, où plusieurs de ses films – dont «Crash», «A History of Violence» et «Cosmopolis» – ont été présentés à différents niveaux de controverse et de fascination. En plus de se battre pour la Palme d’Or, “Crimes of the Future” s’inclinera aux États-Unis le 3 juin, et Cronenberg était curieux mais imperturbable quant à sa réception potentielle, tout comme il a ignoré l’araignée qui ne pouvait s’empêcher de ramper tout sur lui : « C’est de l’affection. C’est l’amour interspécifique. Que puis-je dire ?