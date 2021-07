Cannes 2021 projette un documentaire de protestation à Hong Kong, risquant la controverse | Films Actualités

Hong Kong: Le Festival de Cannes présentera vendredi un nouveau documentaire relatant les manifestations pro-démocratie à Hong Kong en 2019 et mettant en lumière les histoires des manifestants, dans un ajout surprise à la programmation de la vitrine du cinéma.

« Revolution of Our Times », du cinéaste originaire de Hong Kong Kiwi Chow, suit plusieurs manifestants et documente des affrontements avec la police, dans ce que le réalisateur a précédemment décrit à Reuters comme sa tentative d’aider le mouvement à vivre.

Il y a un an, la Chine a introduit une loi radicale sur la sécurité nationale pour réprimer ce qu’elle considère comme la subversion, le sécessionnisme, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères, et les cinémas, les universités et les galeries d’art ont annulé des projections ou des expositions d’œuvres liées aux manifestations.

Le gouvernement de Hong Kong a récemment promulgué de nouvelles directives qui permettent aux autorités de censurer les films sur la base de la sauvegarde de la sécurité nationale.

« Pouvoir avoir une première au festival de Cannes est une bonne occasion de faire savoir au monde qu’il y a encore des gens qui persistent à Hong Kong », a déclaré Chow à Reuters. « J’espère qu’ils pourront comprendre ce qui s’est passé en 2019 et apporter de l’inspiration au monde. »

Chow a déclaré qu’il avait travaillé librement sur le documentaire, sans essayer de penser à un éventuel contrecoup.

« Je fais de mon mieux pour ignorer si le documentaire franchira la ligne rouge », a-t-il déclaré.

Les organisateurs de Cannes ont déclaré qu’ils avaient gardé la projection secrète en partie car le film n’était pas complètement terminé avant la dernière minute, mais qu’ils étaient intéressés depuis les premiers clips.

« Nous sommes fiers de proposer ce film, à travers lequel le cinéma peut mettre en lumière un moment important de l’actualité mondiale », a déclaré le directeur du festival de Cannes Thierry Fremaux dans un communiqué.

Chow a réalisé des longs métrages, dont le film dystopique « Ten Years: Self Immolator » en 2015 et le drame romantique « Beyond The Dream », qui est sorti dans les cinémas de Hong Kong l’année dernière.

Il a déclaré à Reuters en juin qu’il avait été inspiré pour tourner sa caméra vers les manifestations lorsqu’il est lui aussi devenu militant en 2019 et a vu des travailleurs de la ville tels que des nettoyeurs dans de petits actes de résistance.