Cannes 2021 : l’influenceuse Diipa Buller Khosla porte des tire-lait sur sa robe et fait une déclaration puissante sur la maternité | Buzz News

New Delhi: L’influenceuse des médias sociaux Diipa Buller Khosla, qui a fait sa troisième apparition au Festival de Cannes la semaine dernière, a fait tourner les têtes avec sa déclaration forte et puissante sur la maternité et l’allaitement.

L’étonnante qui a assisté pour la première fois à la 74e édition du Festival de Cannes après avoir donné naissance à une petite fille (il y a deux mois et demi) a foulé le tapis rouge en arborant les tire-lait sur sa robe bustier noire et jaune.

Elle a donné le message d’embrasser la maternité et a également tenté de répondre au jugement et à l’examen minutieux auxquels les mères des deux mondes, nouveaux et expérimentés, sont constamment témoins ou confrontées.

Partager sa vision de savoir si elle a choisi d’allaiter sa fille ou non ne devrait être la préoccupation de personne d’autre et a écrit, « Qu’est-ce qu’être une « mère » signifie vraiment ?

Pour moi, être mère signifie plus que donner naissance à un enfant. Être mère, c’est aimer et connaître une âme avant même de pouvoir la voir. C’est être dépendant de quelqu’un que l’on guide tout au long de la vie. Être mère, c’est assumer la responsabilité de celle que vous avez mise au monde, la couvrir de soins et d’amour sans fin tout au long de sa vie.

Qu’est-ce qu’être une « mère » ne signifie vraiment PAS ?

Être mère ne signifie PAS que vous êtes maintenant la cible de tout le monde et de l’examen minutieux de qui que ce soit. Combien de fois, en tant que mères, entendons-nous « tu fais ça mal ! » ou « comment pouvez-vous faire ça à votre enfant ? » ? Qu’il s’agisse d’opinions partagées par la famille, des amis ou des étrangers ; le jugement est toujours sans excuse et pesant sur les mères nouvelles ou expérimentées.

Il n’y a pas de livre de règles pour la maternité, il faut de l’expérience et apprendre à comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui est approprié pour VOUS en tant que mère et pas pour n’importe qui d’autre. Être une nouvelle maman contient suffisamment de jugement sur soi car il y a une inquiétude constante si vos actions sont bonnes.

J’ai choisi de faire la lumière sur ce sujet en raison des innombrables messages ou commentaires de personnes qui ont interrogé et jugé mes décisions en tant que mère – Un problème que je suis certain que la plupart des femmes endurent sur les réseaux sociaux.

Que je choisisse d’allaiter ma fille ou non, cela ne devrait être le sujet de la conversation de personne. Il existe d’innombrables préoccupations liées à l’allaitement, cela ne fonctionne tout simplement pas pour toutes les mères, quelque chose pour lequel aucune mère ne devrait être jugée en ligne ou hors ligne. En réponse à la question fréquemment posée, j’ai décidé de compléter à ce stade (une combinaison d’allaitement et d’utilisation d’une formule). De plus, alors que je suis en voyage d’affaires de deux jours, j’ai préparé mon absence en tirant plusieurs fois le sein avant mon départ.

Ceci est juste un rappel que les personnalités en ligne sont également humaines, où la vie et les sentiments se cachent derrière un écran. Je vous demande de bien vouloir vous abstenir de tout commentaire critique concernant toute mère qui entreprend ce beau voyage de la maternité. Autant l’inquiétude est appréciée, autant il s’agit d’un voyage personnel entre la mère et l’enfant et doit être traité comme tel.

La conférencière TedX a également partagé ce que signifie vraiment être une mère pour elle.

La publication a attiré beaucoup d’attention de toutes les célébrités ainsi que de ses fans et a enregistré plus de 97 000 « j’aime » avec de nombreux commentaires du monde entier. Fait intéressant, Diipa a figuré deux fois sur la liste des Indiens les plus influents à ce jour.