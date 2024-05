Cannabis très puissant lié à la psychose des jeunes

Résumé: Les jeunes qui consomment du cannabis à forte puissance entre 16 et 18 ans sont deux fois plus susceptibles de souffrir de psychose au milieu de la vingtaine que ceux qui consomment des variétés à faible puissance.

Cette recherche a utilisé les données de l’étude Children of the 90s, qui a suivi des milliers de participants de Bristol. Il s’agit de la première étude longitudinale établissant une corrélation entre la consommation précoce de cannabis, des niveaux de puissance spécifiques et des expériences psychotiques ultérieures.

Les résultats soulignent les risques importants pour la santé mentale associés aux formes plus fortes de cannabis, soulignant un besoin urgent d’éducation en matière de santé publique et d’ajustements politiques.

Faits marquants:

Les participants qui consommaient du cannabis très puissant ont signalé un taux d’expériences psychotiques doublé par rapport à ceux qui consommaient des formes moins puissantes. L’étude indique que 10,1 % des consommateurs de cannabis à forte puissance ont développé de nouveaux symptômes psychotiques après consommation, ce qui est nettement plus élevé que les 3,8 % utilisant des variantes à faible puissance. Cette recherche contribue à un discours plus large sur la puissance du cannabis, les niveaux de THC ayant augmenté de façon spectaculaire au cours de plusieurs décennies, exacerbant potentiellement les problèmes de santé mentale chez les jeunes consommateurs.

Source: Université de Bath

Les jeunes consommateurs de cannabis à forte puissance, comme le skunk, entre 16 et 18 ans, sont deux fois plus susceptibles de vivre des expériences psychotiques entre 19 et 24 ans que ceux qui consomment du cannabis à faible puissance.

C’est ce que révèle une nouvelle étude de l’Université de Bath publiée aujourd’hui dans la revue scientifique : Dépendance.

Des études antérieures du Groupe Addiction et Santé Mentale de l’Université de Bath ont révélé que la concentration de THC dans le cannabis – le principal composant psychoactif du cannabis – a augmenté de 14 % entre 1970 et 2017, ce qui signifie qu’aujourd’hui le marché britannique du cannabis est dominé par des variétés de cannabis très puissantes comme la Skunk.

Cette nouvelle étude est le premier examen longitudinal des mesures de psychose au début de l’adolescence et de la puissance détaillée du cannabis.

Ces données proviennent de l’étude Children of the 90s, le projet de recherche le plus complet du genre. Le projet a débuté à Bristol il y a plus de 30 ans, collectant des informations et des données auprès de milliers de familles à travers la ville.

Près de 14 000 personnes ont été recrutées dans l’étude dès leur naissance, dont beaucoup continuent de participer à l’étude jusqu’à nos jours. Entre 16 et 18 ans, les participants ont été interrogés sur leur consommation récente de cannabis. À l’âge de 24 ans, ils ont révélé leur type principal de cannabis et toute expérience psychotique telle que des hallucinations ou des délires.

L’auteur principal, le Dr Lindsey Hines du département de psychologie de l’Université de Bath, a déclaré : « Les jeunes qui consomment des formes de cannabis plus puissantes sont deux fois plus susceptibles de vivre des expériences associées à la psychose, telles que des hallucinations et des délires.

« Il est important de noter que les jeunes que nous avons interrogés n’avaient pas signalé ces expériences avant de commencer à consommer du cannabis. Cela s’ajoute aux preuves selon lesquelles la consommation de cannabis plus puissant peut avoir un impact négatif sur la santé mentale.

Cette étude s’ajoute à une richesse de recherches issues de l’étude ALSPAC, qui examine divers sujets allant des liens entre les médicaments pris pendant la grossesse et le bien-être d’un enfant, à la manière dont les médias sociaux peuvent conduire à l’automutilation.

Principales conclusions de cette étude :

• 6,4 % des jeunes consommant du cannabis ont vécu de nouvelles expériences psychotiques, contre 3,8 % des non-consommateurs

• Après avoir commencé à consommer du cannabis, 10,1 % des jeunes consommant du cannabis à forte puissance ont signalé de nouvelles expériences psychotiques, contre 3,8 % utilisant du cannabis à faible puissance.

• Ceux qui consommaient du cannabis à forte puissance étaient plus de deux fois plus susceptibles de signaler de nouvelles expériences psychotiques après avoir commencé à consommer du cannabis, par rapport à ceux qui consommaient du cannabis à faible puissance.

Cette recherche s’ajoute au nombre croissant de preuves indiquant que la consommation de cannabis à haute puissance est associée à une probabilité accrue, et maintenant à une incidence, d’expériences psychotiques.

Les chercheurs réclament désormais de meilleures preuves sur les résultats à long terme de la consommation de cannabis plus puissant et l’exploration de mesures visant à réduire la puissance du cannabis disponible pour les jeunes.

Le Dr Hines a déclaré : « Le cannabis évolue et du cannabis plus puissant est de plus en plus disponible. Ces résultats montrent à quel point il est important de comprendre les effets à long terme d’une consommation plus élevée chez les jeunes. Nous devons améliorer les messages et les informations accessibles aux jeunes sur les impacts de la consommation de cannabis au 21e siècle.

Financement: L’étude est publiée dans la revue scientifique, Dépendance et a été financé par The Wellcome Trust.

À propos de cette psychose et de l’actualité de la recherche sur le THC

Auteur: Chris Melvin

Source: Université de Bath

Contact: Chris Melvin – Université de Bath

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Expériences psychotiques incidentes suite à une consommation autodéclarée de cannabis à haute puissance : résultats d’une étude de cohorte longitudinale» de Lindsey Hines et coll. Dépendance

Abstrait

Expériences psychotiques incidentes suite à une consommation autodéclarée de cannabis à haute puissance : résultats d’une étude de cohorte longitudinale

Contexte et objectifs

Le cannabis très puissant a été associé à un risque accru de psychose, mais le manque de données prospectives empêche la compréhension de la causalité de cette relation. Cette étude visait à combiner un rapport prospectif sur la consommation de cannabis avec un rapport rétrospectif sur la puissance pour déduire la puissance du cannabis utilisé à l’adolescence et explorer si la consommation de cannabis et la consommation de cannabis à haute puissance à l’adolescence sont associées à des expériences psychotiques incidentes.

Conception

Étude de cohorte de naissance basée sur la population.

Paramètre

Royaume-Uni.

Participants

n= 5 570 participants ayant déclaré avoir consommé du cannabis (oui/non) âgés de 16 et 18 ans, et n= 1 560 participants de ce groupe qui ont également rapporté rétrospectivement la puissance du cannabis.

Des mesures

Dans des questionnaires âgés de 16 et 18 ans, les individus ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours de leur vie, et à 24 ans, les participants ont indiqué le type de cannabis qu’ils avaient le plus couramment consommé depuis leur première consommation de cannabis. Les expériences psychotiques ont été évaluées à l’âge de 24 ans à l’aide de l’entretien semi-structuré sur les symptômes de type psychose, l’incident étant défini comme une nouvelle apparition survenant entre 19 et 24 ans.

Résultats

La consommation de cannabis très puissant à 16 ou 18 ans était associée à deux fois plus de probabilité de vivre des expériences psychotiques incidentes entre 19 et 24 ans (rapport de cotes 2,15, intervalles de confiance à 95 % 1,13-4,06). Il y avait moins de preuves d’un effet de toute consommation de cannabis sur les expériences psychotiques incidentes (rapport de cotes 1,45, intervalles de confiance à 95 % 0,94-2,12).

Conclusions

La consommation de cannabis très puissant semble être associée à un risque accru d’expériences psychotiques.