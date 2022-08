Cannabis pour les vétérans : Ottawa est sur la bonne voie pour dépenser 200 millions de dollars par année

Ottawa rembourse un nombre record d’anciens combattants pour la marijuana médicale, avec de nouveaux chiffres montrant que le gouvernement fédéral a déboursé plus de 150 millions de dollars au cours du dernier exercice, soit plus du double du montant d’il y a à peine trois ans.

Et ce n’est que le début, car les chiffres d’Anciens Combattants Canada révèlent que le gouvernement est sur la bonne voie pour dépenser près de 200 millions de dollars cette année, car de plus en plus d’anciens militaires demandent au gouvernement de payer pour leur cannabis.

Alors que les experts et les défenseurs ne sont pas certains des raisons de cette augmentation, ils conviennent de la nécessité de plus d’informations sur les avantages réels et les inconvénients potentiels de la marijuana à des fins médicales pour les anciens combattants – et les contribuables qui en paient le prix.

“Nous avons désespérément besoin de meilleures preuves pour comprendre si ces politiques et si l’utilisation actuelle sont susceptibles d’avoir plus d’avantages ou de faire plus de mal”, a déclaré Jason Busse, directeur associé du Michael G. DeGroote Center for Medicinal Cannabis Research à l’Université McMaster.

“Nous ne le savons pas pour le moment.”

Anciens Combattants a commencé à rembourser un petit nombre d’anciens militaires pour leur cannabis médical en 2008, date à laquelle les approbations ont été accordées sur une base extrêmement limitée et avec l’approbation d’un médecin spécialiste.

Cette décision fait suite à une série de décisions de justice il y a plus de 20 ans qui ont d’abord autorisé une exemption légale pour la consommation de marijuana médicale de poursuites pénales.

Puis, en 2014, Santé Canada a assoupli ses règles concernant qui pouvait autoriser l’utilisation de la marijuana médicale aux Canadiens et dans quelles conditions et circonstances. Les nouvelles règles n’ont pas imposé de limite sur la quantité de pot qui pouvait être autorisée, ni sur le coût.

À l’époque, Anciens Combattants remboursait 112 anciens militaires pour leur pot, au coût de 409 000 $. L’année suivante, ce nombre était passé à plus de 600, pour un coût total de plus de 1,7 million de dollars – sans fin à l’augmentation en vue.

Les chiffres fournis par le ministère au ministre des Anciens Combattants Lawrence MacAulay en juin pour des questions à la Chambre des communes montrent que le gouvernement a remboursé plus de 18 000 anciens militaires pour 153 millions de dollars en demandes de remboursement de marijuana à des fins médicales en 2021-2022.

“Pour l’exercice 2022-2023, les dépenses de programme devraient s’élever à 195,2 millions de dollars”, ajoute la note.

La montée en flèche des réclamations et des coûts s’est poursuivie malgré la décision du gouvernement libéral en 2016 de limiter les réclamations à trois grammes par jour à 8,50 $ le gramme, avec une allocation pouvant aller jusqu’à 10 grammes par jour avec autorisation médicale.

Ces limites ont provoqué une explosion de colère de la part des anciens combattants et des défenseurs qui ont déclaré que les limites les affecteraient négativement, bien que la note à MacAulay indique qu’un ancien combattant sur cinq recevait plus de trois grammes par jour.

En comparaison, Santé Canada indique que le nombre de Canadiens à travers le pays enregistrés pour consommer de la marijuana médicale, qui est normalement payée par les compagnies d’assurance, est tombé à 257 000 en décembre 2021, contre 345 000 en octobre 2018.

Les responsables du Veterans Transition Network, basé en Colombie-Britannique, qui offre des programmes de soutien et de conseil aux anciens membres des Forces armées, ont été témoins de la croissance explosive de la consommation de marijuana à des fins médicales par les anciens combattants au cours des dernières années.

“En voyant ces chiffres de la croissance d’une année sur l’autre, à mon avis, cela correspond à ce que nous avons vu en termes de banalisation de la situation dans le paysage des soins aux anciens combattants”, a déclaré le directeur exécutif Oliver Thorne.

Le directeur de la clinique nationale du réseau, le Dr Paul Whitehead, a estimé qu’environ la moitié des anciens combattants participant aux programmes de l’organisation utilisent désormais une sorte de produit à base de cannabis pour des raisons médicales, bien que le type, la fréquence et la posologie exacts varient considérablement.

Les experts ont cité un certain nombre de raisons potentielles de l’augmentation, notamment la pandémie de COVID-19, une sensibilisation plus large, moins de stigmatisation autour de la consommation de cannabis et l’émergence d’une industrie de plusieurs millions de dollars autour du pot médical pour les anciens combattants.

Certains vétérans et défenseurs ont fait valoir que l’essor du cannabis médical a contribué à réduire l’utilisation d’opioïdes et d’autres stupéfiants.

Bien qu’il ne puisse pas dire si c’était vrai, Whitehead a signalé une diminution de la consommation d’alcool parmi les clients de son organisation.

Pourtant, lui et d’autres ont également souligné les nombreuses questions qui subsistent quant à savoir si la marijuana médicale aide vraiment les anciens combattants – et si oui, comment et pourquoi.

“Nous sommes convaincus qu’il y a absolument un avantage parce que les vétérans nous le disent, et ils nous le disent fréquemment”, a déclaré Thorne. « Mais nous ne savons pas comment. Et je pense que c’est ce que nous avons vraiment besoin de savoir : comment ça marche ? Pourquoi ça marche ?

Busse a tenté de répondre à certaines de ces questions à McMaster. Ce qu’il a découvert jusqu’à présent, c’est un manque de données réelles sur les impacts de la marijuana médicale, les données disponibles montrant peu ou pas d’impact sur la plupart des personnes souffrant de douleurs chroniques ou de problèmes de sommeil.

Même les études qui ont été menées ont été extrêmement limitées, a ajouté Busse, avec peu d’informations sur l’impact sur les personnes souffrant de trouble de stress post-traumatique ou même sur les impacts à long terme de la consommation de cannabis.

Le manque d’informations concrètes survient bien que le gouvernement fédéral ait promis à plusieurs reprises au fil des ans de financer la recherche sur la question. Busse a blâmé les réglementations et les formalités administratives de Santé Canada pour avoir empêché des études cliniques à grande échelle.

“Ce n’est que (cette semaine) que nous avons finalement obtenu l’autorisation de mener notre premier essai, bien que nous ayons obtenu un financement il y a plus de deux ans”, a-t-il déclaré. “Et je sais que beaucoup d’entreprises ont tout simplement renoncé à faire des essais cliniques au Canada.”

Anciens Combattants ne parlerait pas publiquement des changements prévus à ses règles de remboursement, mais les responsables ont déclaré à MacAulay en juin que, comme il s’agit « d’un domaine de traitement en évolution, Anciens Combattants Canada examine régulièrement les dernières preuves disponibles et ajuste sa politique au besoin ».

Bien que Thorne et Whitehead aient entendu des vétérans témoigner des avantages de la marijuana médicale et que le Réseau de transition des vétérans ne soutienne pas la limitation de l’accès, on craint que certains anciens militaires utilisent la drogue pour éviter leur traumatisme psychologique plutôt que d’y faire face.

“Nous aimerions voir le nombre de dépenses augmenter chaque année pour les programmes de conseil, que ce soit le nôtre ou un autre”, a déclaré Thorne. “Nous aimerions voir ce genre d’adoption similaire.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 août 2022.