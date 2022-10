Cannabis news : un enfant américain meurt après avoir mangé des gommes au THC

SPOTSYLVANIA, Virginie –

Une mère de Virginie a été accusée de meurtre et de négligence criminelle à l’égard d’un enfant dans la mort de son fils de 4 ans, qui, selon les autorités, a mangé une grande quantité de gommes au THC.

Les détectives ont arrêté Dorothy Annette Clements mercredi et elle est détenue sans caution, a déclaré le bureau du shérif du comté de Spotsylvania dans un communiqué publié sur Facebook. Le meurtre criminel est le meurtre accidentel d’une personne lors de la commission de certains crimes. Les archives judiciaires ne mentionnaient pas d’avocat pour Clements.

Le fils de Clements, Tanner, a été retrouvé inconscient le 6 mai et a été transporté à l’hôpital où il est décédé deux jours plus tard, ont rapporté les médias.

Clements a déclaré à la police qu’il ne restait qu’un seul bonbon contenant du CBD, qui ne provoque pas de high, lorsque son fils a accédé au pot. Lorsqu’elle a dit au centre antipoison que le garçon avait mangé une partie d’un bonbon, on lui a assuré qu’il irait bien, selon des documents judiciaires. Mais les documents montrent que lorsque la police a saisi le pot vide, ils ont appris que les gommes contenaient du THC, le composé qui donne au pot son high, et non du CBD.

Les résultats de toxicologie ont montré que l’enfant avait des niveaux extrêmement élevés de THC dans son système, indiquent les documents. Le détective a écrit que le médecin traitant avait signalé que si le garçon avait reçu des soins médicaux peu de temps après avoir mangé les gommes, sa mort aurait pu être évitée.

La mort de Tanner Clements a été jugée accidentelle et la cause du décès était la toxicité du delta-8-tétrahydrocannabinol, selon le bureau du médecin légiste en chef, administrateur du district central, LaKeshia Johnson.

Avant d’être inculpée, la mère a déclaré à WUSA-TV qu’elle pensait avoir acheté des gommes au CBD dans un magasin de Fredericksburg et qu’elle n’avait aucune idée que ce qu’elle avait acheté contenait en fait du THC. Elle a dit que le garçon souffrait d’un “épisode cardiaque” et a indiqué qu’il avait été déterminé que son fils “avait quelque chose d’étrange avec son cœur”.

Alors que certains États ont interdit ces produits, d’autres se sont efforcés de leur imposer des limites. Les législateurs de Virginie se sont débattus lors de la session législative de cette année sur la manière de réglementer les produits contenant du THC, visant en particulier à freiner les ventes d’articles contenant du delta-8. Mais ils n’ont pas réussi à parvenir à un consensus au milieu d’un recul féroce de l’industrie du chanvre. Un groupe de travail d’État s’est réuni pour examiner les options pour la session de l’année prochaine.

La Food and Drug Administration a averti l’année dernière que les produits contenant du delta-8 THC “n’ont pas été évalués ni approuvés par la FDA pour une utilisation sûre dans n’importe quel contexte”. De décembre 2020 à février 2022, l’agence a déclaré avoir reçu 104 rapports d’événements indésirables impliquant des produits contenant du delta-8 THC. Les centres antipoison nationaux ont reçu 2 362 cas d’exposition à de tels produits au cours de la même période, dont un cas pédiatrique codé avec une issue fatale, selon la FDA.