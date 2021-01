Amsterdam doit discuter de l’interdiction aux touristes étrangers d’entrer dans les cafés pour acheter légalement de la marijuana.

Cette décision a été proposée par le maire de la ville, Femke Halsema, aux côtés de la police et du parquet, pour limiter le tourisme de la drogue dans la capitale néerlandaise.

Seuls les résidents des Pays-Bas munis d’un passeport seraient autorisés à entrer dans 166 cafés à Amsterdam, comme dans le reste du pays.

« Nous avons vu de nombreux groupes de jeunes qui ne viennent à Amsterdam que pour aller dans les » coffeeshops « », a déclaré le maire Halsema dans une lettre aux conseillers municipaux.

Près d’un tiers des cafés aux Pays-Bas se trouvent à Amsterdam, ce qui, selon Halsema, est « une incitation majeure pour les touristes étrangers » qui « causent souvent des inconvénients aux résidents ».

La proposition est l’une des nombreuses solutions privilégiées par Halsema, élue en 2018, pour réduire la surpopulation dans le quartier chaud de la ville.

Les drogues « douces » comme le haschich et la marijuana sont légales à acheter dans les cafés aux Pays-Bas pour leur consommation personnelle et elles sont restées ouvertes au service à emporter pendant le verrouillage du coronavirus.

Mais des études récentes ont montré que le tourisme de la drogue, en particulier du Royaume-Uni, a fortement augmenté.

En février, le maire d’Amsterdam a publié un rapport montrant que plus d’un tiers des touristes étrangers seraient moins susceptibles de revenir à Amsterdam s’ils ne pouvaient pas acheter du cannabis dans les cafés.

L’étude du bureau néerlandais de la recherche, de l’information et des statistiques a révélé que jusqu’à 44% des touristes britanniques, 50% des visiteurs allemands et 45% des touristes français ne visiteraient plus Amsterdam s’ils ne pouvaient pas entrer dans les cafés.

Des recherches ont également suggéré qu’Amsterdam pourrait réduire de moitié le nombre de cafés de 166 à 73 d’ici 2025 pour répondre à la demande locale.

« Nous aimerions que les touristes intéressés par la richesse et la beauté des institutions culturelles viennent ici, et non les touristes qui viennent ici uniquement pour se promener ivre et drogués », a déclaré Halsema à la télévision néerlandaise NOS.

Le parlement de la ville doit encore approuver les nouveaux plans.