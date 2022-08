Canicules : quelques-uns des records battus cette année au Canada

L’été de vagues de chaleur au Canada se poursuit ce week-end, avec des avertissements émis dans quatre provinces.

Environnement Canada affirme que les températures maximales dimanche dans le sud de l’Ontario, le sud du Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse pourraient atteindre ou dépasser 30 ° C et potentiellement atteindre les 40 ° C avec l’humidité.

Les avertissements de chaleur et le taux d’humidité élevé ont été un thème cette année, certaines provinces et certains territoires signalant des températures record.

Voici quelques-uns des records de chaleur enregistrés jusqu’à présent cette année :

COLOMBIE BRITANNIQUE

Parallèlement à une série d’incendies récents, la Colombie-Britannique a connu des journées de températures record dans toute la province à la fin juillet.

Les données préliminaires montrent que la province a battu huit records de température – vieux de plusieurs décennies – le 31 juillet.

Bon nombre des records battus ce jour-là se trouvaient dans la région de l’intérieur de la Colombie-Britannique, Osoyoos atteignant 40 °C le 31 juillet, battant le record de 2003 de la ville de 39,6 °C.

Parmi les autres municipalités qui ont battu des records pour le 31 juillet, mentionnons Cache Creek (40,5 C), Cranbrook (37,6 C), Lillooet (39 C), Nelson (39,4 C), Penticton (39 C), Summerland (38,7 C) et Trail ( 39,6 C).

Auparavant, les données préliminaires montraient que huit régions de la province avaient enregistré de nouveaux sommets de température le 29 juillet, notamment Cache Creek (41,2 C), Clinton (34,7 C), Kamloops (37,9 C), Lillooet (40,1 C), Lytton (42,2 C). ), Merritt (37,2 C), Nelson (38,6 C) et Trail (40 C).

Quatorze records ont été battus ou à égalité le 28 juillet, selon les premières données d’Environnement Canada, certaines datant des années 1930.

Lytton a atteint un sommet de 41,1 C le 28 juillet, battant un record établi en 2009 de 40,6. La veille, le village de Colombie-Britannique a battu son record de 1939 de 40 °C après avoir enregistré une température de 42 °C.

Les nouveaux records pour Lytton surviennent après que des températures de plus de 45 °C ont été enregistrées en juin 2021, la première fois que cela s’est produit au Canada. Le village allait ensuite établir de nouveaux records de tous les temps au Canada ce mois-là, enregistrant à un moment donné une température de 49,6 °C.

Osoyoos a égalé son record de 1996 de 41,2 C pour le 28 juillet de cette année.

Pendant ce temps, de nouveaux records pour cette journée ont été établis dans les régions de Blue River (37 C), Clearwater (39,2 C), Clinton (34,5 C), Dawson Creek (32,5 C), Kelowna (38,7 C), Mackenzie (33,4 C) , Penticton (37,9 C), Port Hardy (24,1 C), Princeton (38 C), Puntzi Mountain (34,2 C), Sparwood (33,1 C) et Vernon (37,8 C).

Dix records ont été battus ou à égalité le 27 juillet, y compris à Vancouver, qui s’est réchauffé à 30,4 °C, dépassant son record de 1998 de 29,9 °C pour cette journée.

Lytton a atteint 42 °C ce jour-là, battant son record de 1939 de 40 °C pour le 27 juillet.

Les régions de Bella Bella, Cache Creek, Clinton, Dawson Creek, Fort St. John, Mackenzie, Nelson et Puntzi Mountain ont également égalé ou battu leurs précédents records.

Plus d’une douzaine de records de température, dont certains remontent à la fin des années 1800, ont également été battus ou égalés le 26 juillet.

Abbotsford a battu son précédent record de température de 33,6 °C établi en 1998 après avoir enregistré 35,4 °C le 26 juillet.

Victoria a battu son précédent record de 30,5 C, établi en 2019, avec un record de 31,5 C.

Agassiz, en Colombie-Britannique, a égalé son record de 35,6 C depuis 1899.

Parmi les autres municipalités qui ont égalé ou battu leurs records du 26 juillet, mentionnons Bella Bella (33,6 °C), Cache Creek (37,5 °C), Estevan Point (23,8 °C), Gibsons (34,4 °C), Hope (37,9 °C), Malahat (33,2 °C). C), Port Alberni (37,7 C), Prince Rupert (25,8 C), Sechelt (34,4 C), Squamish (37,1 C) et White Rock (31 C).

LES PRAIRIES

Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba tout au long du printemps et de l’été.

Le 20 juin, le Manitoba a battu 18 records de chaleur, la capitale provinciale Winnipeg enregistrant une température de 37 °C ce jour-là, battant le précédent record établi en 1888 de 33,3 °C.

Coronach, dans le sud de la Saskatchewan, a établi un nouveau record de chaleur de 38,6 °C le 4 août, battant son précédent record de 37,2 °C de 1964.

Cela s’ajoute aux fortes rafales de vent que la municipalité a connues ce jour-là, avec des vitesses allant jusqu’à 94 kilomètres à l’heure.

ONTARIO

Le 31 mai, la ville de Toronto a battu un record de chaleur vieux de plusieurs décennies, enregistrant un maximum de 32,1 C à l’aéroport international Pearson, ou 36 C avec l’humidité.

Le précédent record, datant de 1944, était de 31,1 C.

Le 21 juin, le premier jour de l’été, Windsor, en Ontario, a enregistré une température de 34,9 °C à son aéroport local, battant le précédent record ce jour-là de 34,4 °C en 2012.

Le 6 mars, la ville d’Ottawa a connu sa température la plus élevée pour cette journée à 12,9 °C, battant le précédent record de 1974 de 9,4 °C. Le maximum typique pour cette période de l’année est plus proche de 0 °C.

D’autres températures record pour Ottawa viendraient en mai, la ville connaissant son 11 mai le plus chaud jamais enregistré à 27 ° C, battant le précédent record de 26,8 ° C pour cette journée en 2001.

Les records se sont poursuivis le 12 mai, lorsque la température a atteint 29,7 °C et a battu le précédent record de 27,6 °C établi ce jour-là en 1992.

Le lendemain, le 13 mai, la température a atteint un record de 29,8 °C, dépassant la précédente marque de 28,2 °C établie ce jour-là en 1985.

QUÉBEC, PROVINCES DE L’ATLANTIQUE ET TERRITOIRES

La température à Montréal devait atteindre 31 °C le 12 mai, ce qui aurait établi un nouveau record pour cette journée.

Les chiffres d’Environnement Canada montrent que la température a atteint 30,3 °C, le 12 mai le plus chaud jamais enregistré depuis au moins 2013.

L’Île-du-Prince-Édouard fait également partie des provinces de l’Atlantique soumises à des avertissements de chaleur prolongés ce week-end.

Et le 5 juillet, une vague de chaleur a battu des records au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les températures ont oscillé autour de 30 °C sur de vastes étendues des territoires, avec des records battus dans les régions situées au-dessus du cercle polaire arctique, notamment à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest. La température y a atteint 31,8 °C, battant le précédent record de 29,5 °C établi en 1998.

Le 4 juillet, Carmacks, situé entre Whitehorse et Dawson City, au Yukon, a atteint 31,8 °C, soit près de trois degrés de plus qu’un record établi en 2021.



Avec des fichiers de CTV News et de La Presse canadienne