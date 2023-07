Canicules : les températures nocturnes sont un danger

Les étés deviennent plus chauds que jamais, pulvérisant des records de température record, mettant à rude épreuve le réseau énergétique et endommageant les infrastructures essentielles.

Les vagues de chaleur incluent également un autre élément de plus en plus dangereux : les températures nocturnes qui ne se refroidissent pas suffisamment pour offrir un répit suffisant contre la chaleur accablante, en particulier pour les personnes n’ayant pas accès à la climatisation.

« La plupart des gens ne réalisent pas que les températures nocturnes chaudes ont dépassé les augmentations de température diurnes dans la plupart des régions peuplées du monde au cours des dernières décennies », a déclaré à CNN Kelton Minor, chercheur postdoctoral au Data Science Institute de l’Université de Columbia.

Les nuits plus chaudes sont une conséquence de la crise climatique, ont averti les scientifiques. En moyenne, les nuits se réchauffent plus rapidement que les jours dans la plupart des États-Unis, selon l’évaluation nationale du climat de 2018.

« Nous pensons que c’est parce que les jours se réchauffent, il y a plus d’humidité dans l’air qui emprisonne la chaleur », a déclaré à CNN Lisa Patel, directrice exécutive du Medical Society Consortium on Climate and Health. « Pendant la journée, cette humidité reflète la chaleur, mais la nuit, elle emprisonne la chaleur. »

L’augmentation de la chaleur nocturne est encore plus courante dans les villes en raison de l’effet d’îlot de chaleur urbain, dans lequel les zones métropolitaines sont nettement plus chaudes que leurs environs.

Les endroits avec beaucoup d’asphalte, de béton, de bâtiments et d’autoroutes absorbent plus de chaleur solaire que les zones avec de grands parcs, des rivières et des rues bordées d’arbres. La nuit, lorsque les températures sont censées se refroidir, la chaleur retenue est relâchée dans l’air, a déclaré Kristie Ebi, spécialiste du climat et de la santé à l’Université de Washington.

Les zones avec beaucoup d’espaces verts – avec de l’herbe et des arbres qui reflètent la lumière du soleil et créent de l’ombre – sont plus fraîches les jours les plus chauds de l’été, a-t-elle déclaré.

« De nombreuses villes mettent en place des abris rafraîchissants, mais les gens doivent savoir où ils se trouvent, comment s’y rendre et à quelles heures ils fonctionnent », a déclaré Ebi à CNN, notant que les responsables de la ville doivent repenser l’urbanisme pour tenir compte du changement climatique.

« Il faudra un certain temps pour que les arbres poussent, mais nous avons besoin de programmes de plantation d’arbres axés sur les endroits particulièrement vulnérables, en veillant à ce que la planification urbaine tienne compte du fait que nous nous dirigeons vers un avenir beaucoup plus chaud. »

La nuit devrait être le moment où notre corps se repose de la chaleur, a déclaré Patel. Mais avec la crise climatique, cela devient moins probable. Les décès liés à la chaleur pourraient être multipliés par six d’ici la fin du siècle en raison des températures nocturnes plus chaudes, à moins que la pollution du réchauffement de la planète ne soit considérablement réduite, selon une étude de 2022 publiée dans le Lancet Planetary Health.

La crise climatique affecte déjà la capacité des gens à dormir, a déclaré Minor, co-auteur d’une étude qui a révélé que les personnes vivant dans des climats plus chauds perdent plus de sommeil pour chaque degré d’augmentation de la température. Il a été publié en mai dans la revue One Earth.

« Nous savons tous ce que c’est que d’essayer de s’endormir par une chaude nuit – c’est inconfortable », a déclaré Patel. « Nous perdons souvent le sommeil. On estime que d’ici la fin du siècle, nous pourrions perdre environ deux jours de sommeil par an, et ce sera pire pour les personnes n’ayant pas accès à la climatisation.

À son extrême, lorsqu’un corps humain n’a pas la chance de récupérer – généralement la nuit – le stress thermique peut évoluer vers un coup de chaleur, qui est associé à la confusion, aux étourdissements et à l’évanouissement, a expliqué Patel.

Les gens du monde entier perdent déjà environ 44 heures de sommeil chaque année en moyenne en raison des températures nocturnes chaudes pendant la première partie du 21e siècle seulement, selon l’étude de Minor. Il appelle cela « l’érosion du sommeil », notant que chaque personne peut perdre jusqu’à 58 heures de sommeil d’ici la fin du siècle.

« Les personnes de notre étude ne semblaient pas rattraper le sommeil perdu les nuits les plus chaudes en faisant une sieste pendant la journée ou en dormant davantage pendant les jours ou les semaines qui suivirent », a déclaré Minor. « En fait, ils ont perdu du sommeil supplémentaire au cours de ces périodes en raison d’un effet de température retardé, peut-être en raison de la chaleur ambiante emprisonnée à l’intérieur. »

Et tout comme d’autres problèmes sociaux, les impacts ne se répercutent pas de la même manière sur toutes les communautés, a-t-il déclaré.

«Pour chaque degré d’augmentation de la température nocturne, nous avons constaté que les personnes âgées perdaient plus de deux fois plus de sommeil que les adultes d’âge moyen, les femmes perdaient un peu plus de sommeil que les hommes et, surtout, les résidents des pays à revenu intermédiaire inférieur perdaient trois fois plus. autant de sommeil par rapport aux personnes vivant dans des pays à revenu élevé », a déclaré Minor.

Les vagues de chaleur qui durent plusieurs jours ont tendance à être associées à davantage de décès car le corps ne peut plus se refroidir, a déclaré Patel.

Et à moins que la pollution qui réchauffe la planète ne soit freinée, la crise climatique devrait augmenter l’exposition à des niveaux d’indice de chaleur dangereux de 50% à 100% dans la plupart des tropiques et jusqu’à 10 fois dans une grande partie du globe, selon une étude de 2022 publié dans Communications Earth & Environment.

« Vivre une vague de chaleur pendant la journée peut être comme courir une course », a déclaré Patel. « Nous avons besoin d’une pause fraîche pour récupérer et récupérer, et lorsque les températures nocturnes ne baissent pas, nous n’avons pas le temps critique dont nous avons besoin pour soulager le stress sur notre corps d’être surchauffé pendant la journée. »