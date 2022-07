Canicule record en Europe ; des milliers de personnes fuient les incendies de forêt en France et en Espagne

LONDRES – « LA GRANDE-BRETAGNE FONT », lit-on mardi en première page, alors que la chaleur record et les incendies de forêt qui font rage en France et en Espagne ont rapproché le bilan des températures extrêmes pour de nombreux Européens.

En Grande-Bretagne, les écoles ont fermé et les autorités du métro ont exhorté les navetteurs à s’abriter chez eux alors que le service météorologique britannique a annoncé que lundi était la nuit la plus chaude jamais enregistrée dans le pays. et mardi sa journée la plus chaude.