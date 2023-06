Canicule : la température en Inde atteint 47 °C

Hong Kong –

De fortes averses ont couvert le nord de l’Inde au cours du week-end, offrant un répit bien mérité après une vague de chaleur torride qui a ravagé la région. Mais avec des niveaux de mercure qui devraient rester élevés dans d’autres régions, la chaleur fulgurante a mis en évidence à quel point des millions de personnes dans le pays le plus peuplé du monde sont parmi les plus vulnérables aux effets de la crise climatique.

L’averse du week-end dans l’Uttar Pradesh a été un changement bienvenu pour l’État du nord de 220 millions d’habitants après que les températures dans certaines régions ont grimpé à 47 degrés Celsius (116 Fahrenheit) la semaine dernière, rendant des centaines de personnes atteintes de maladies liées à la chaleur.

Dimanche, les températures ont chuté brutalement à Lucknow à environ 32 degrés Celsius (87 Fahrenheit), alors que la capitale, ainsi que d’autres villes, ont connu les premières pluies de la saison de la mousson de cette année. Une vidéo diffusée à la télévision locale montrait des gens trempés par la pluie et des navetteurs naviguant sur des routes détrempées.

La pluie dans l’Uttar Pradesh devrait se poursuivre cette semaine, apportant des températures plus fraîches dans la région. Mais dans l’État voisin du Bihar, la chaleur incessante s’est prolongée dans sa deuxième semaine, obligeant les écoles à fermer jusqu’à mercredi.

Au moins 44 personnes sont décédées de maladies liées à la chaleur dans tout l’État ces dernières semaines, a déclaré un haut responsable de la santé à CNN, mais le nombre pourrait être beaucoup plus élevé car les autorités ont du mal à évaluer avec précision le nombre de personnes décédées des suites d’un coup de chaleur.

Les températures devraient légèrement baisser au cours des prochains jours, selon le Département météorologique indien (IMD), cependant, les experts affirment que la crise climatique ne fera que provoquer des vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues à l’avenir, testant la capacité d’adaptation de l’Inde.

« L’Inde a une histoire de gestion de la chaleur … Il y aura des millions de personnes touchées », a déclaré le Dr Chandni Singh, chercheur principal à l’Institut indien pour les établissements humains, ajoutant que le nombre de décès qui résulteront d’une chaleur stupéfiante dépend de la façon dont préparé les systèmes de santé doivent y faire face.

« Si les systèmes de santé ne fonctionnent pas, lorsque vous n’avez pas de services d’urgence adéquats, cela entraînera (plus de décès) », a-t-elle déclaré. « Mais ce que nous savons avec certitude, c’est que nous allons approcher les limites de la capacité de survie d’ici le milieu du siècle. »

L’Inde n’est pas le seul pays de la région à avoir connu une chaleur aussi étouffante ces dernières semaines.

Les températures dans le nord-est de la Chine devraient rester élevées dans les prochains jours, avec des niveaux de mercure dépassant les 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) dans certaines villes, selon son observatoire météorologique.

Dans la capitale du Pakistan, Islamabad, les températures ont grimpé à 39 degrés Celsius (102 Fahrenheit) la semaine dernière avant que les pluies du week-end n’apportent un certain soulagement à la région.

Et des études préviennent que l’impact de la chaleur extrême pourrait être dévastateur.

CHALEUR PROLONGÉE

L’Inde connaît souvent des vagues de chaleur pendant les mois d’été de mai et juin, mais ces dernières années, elles sont arrivées plus tôt et se sont prolongées.

En avril dernier, l’Inde a connu une vague de chaleur qui a vu les températures dans la capitale New Delhi dépasser les 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) pendant sept jours consécutifs. Dans certains États, la chaleur a fermé les écoles, endommagé les cultures et mis la pression sur l’approvisionnement en énergie, les autorités avertissant les habitants de rester à l’intérieur et de rester hydratés.

L’Inde fait partie des pays qui devraient être les plus touchés par la crise climatique, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), affectant potentiellement 1,4 milliard de personnes dans tout le pays.

Et les experts disent que les effets en cascade de cela seront dévastateurs.

Une étude publiée en avril par l’Université de Cambridge a déclaré que les vagues de chaleur en Inde font peser des « charges sans précédent » sur l’agriculture, l’économie et les systèmes de santé publique de l’Inde, bloquant les efforts pour atteindre ses objectifs de développement.

« Les projections à long terme indiquent que les vagues de chaleur indiennes pourraient franchir la limite de survie d’un humain en bonne santé se reposant à l’ombre d’ici 2050″, indique l’étude. « Ils auront un impact sur la productivité du travail, la croissance économique et la qualité de vie d’environ 310 à 480 millions de personnes. Les estimations montrent une diminution de 15 % de la capacité de travail à l’extérieur pendant la journée en raison de la chaleur extrême d’ici 2050. »

Singh a déclaré que l’Inde avait déjà pris des mesures pour atténuer les effets des températures élevées, notamment en modifiant les heures de travail de certains travailleurs extérieurs et en augmentant l’éducation à la chaleur.

Mais les effets de la chaleur extrême auront un impact sur notre environnement, notre consommation d’énergie et nos écosystèmes, a-t-elle averti.

« Généralement, lors d’une vague de chaleur, vous constatez également une pénurie d’eau et des sécheresses associées. Vous voyez la panne du réseau électrique. Ces risques commencent à stresser l’ensemble du système », a-t-elle déclaré. « La productivité des cultures sera affectée. Il y aura des impacts énormes sur les autres animaux. Lorsque nous élaborons des plans de réduction de la chaleur, ce sont toutes des choses dont il est important de se souvenir. »

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES

La vague de chaleur de l’Inde dans le nord est survenue alors que de fortes pluies ont frappé le nord-est du pays, les pluies de pré-mousson dans l’État d’Assam déclenchant des glissements de terrain et de fortes inondations.

Près d’un demi-million de personnes ont été touchées par de fortes averses qui se sont abattues sur la région, transformant les routes en rivières et submergeant des villages entiers. La pluie en Assam est survenue une semaine après que le cyclone tropical Biparjoy a frappé la côte ouest de l’Inde, arrachant des arbres et renversant des poteaux électriques.

Ailleurs dans la région, le Pakistan a également connu de fortes pluies dans la capitale Islamabad au cours du week-end, soulageant les températures élevées de la semaine précédente.

La pluie pourrait provoquer des inondations urbaines dans des villes clés, a déclaré le centre de prévision météorologique du pays, conseillant aux agriculteurs de gérer leurs cultures et encourageant les voyageurs à rester prudents.

La Chine devrait connaître une flambée des températures dans plusieurs villes, dont la capitale Pékin.

La semaine dernière, la température de Pékin a grimpé au-dessus de 41 degrés Celsius (105,8 degrés Fahrenheit), établissant un nouveau record pour la journée la plus chaude de juin dans la capitale.

Selon l’observatoire météorologique du pays, Pékin, Tianjin, Heibei, Shandong « continueront à être cuits par des températures élevées ».