Canicule et inondations font plus d’une dizaine de morts en Chine

BEIJING – Les inondations et les températures extrêmement élevées ont causé de nombreux décès dans l’est de la Chine alors que la chaleur estivale descend plus tôt que d’habitude.

Les provinces côtières voisines du Jiangsu et du Fujian souffraient également de fortes chaleurs, tandis que le Henan, le Sichuan et le Heilongjiang plus à l’intérieur des terres ont vu de nombreuses personnes hospitalisées pour un coup de chaleur, avec un nombre de décès encore non signalé.