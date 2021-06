Canicule en route ce week-end avec les Britanniques qui devraient brûler à 30 ° C alors que les températures montent à nouveau

LE WEEK-END PRÉVOIT UNE MINI VAGUE DE CHALEUR À TRAVERS LE ROYAUME-UNI, DISENT LES PRÉVISIONS

La Grande-Bretagne pourrait être au bord d’une mini-vague de chaleur ce week-end, le mercure atteignant le sommet des 20 dans la plupart des pays du Royaume-Uni.

Une période de haute pression signifie que la plupart des zones répondront à la définition du Met Office d’une vague de chaleur – définie comme trois jours au-dessus d’un seuil de température particulier.

Le soleil devrait rester dans les parages pour le reste du mois, avec seulement les parties nord-ouest en raison d’un peu de vent et de pluie vers la fin de la semaine prochaine.

Le porte-parole du Met Office, Oli Claydon, a déclaré à l’agence de presse PA: « Il existe une définition de ce qu’est une vague de chaleur – il s’agit d’au moins trois jours consécutifs de températures maximales atteignant ou dépassant un seuil de température.

« Il est au-dessus de 28C (82,4F) pour Londres et une grande partie du sud-est, il fait 27C (80,6F) pour les Midlands et en direction du sud-ouest son 26C (78,8F). Devon et Cornwall et le nord-est son 25C (77F) – c’est donc une échelle mobile en fonction de l’endroit où vous vous trouvez, mais nous n’avons pas encore atteint ce seuil maximum. »