Canicule du nord-ouest du Pacifique : des températures dangereuses battent des records

Records établis et battus dans une ville. Un record plus que centenaire battu dans un autre.

L’intégralité du nord-ouest cuit sous une chaleur à trois chiffres ce week-end, et dimanche n’a pas été un soulagement de la chaleur pour la majeure partie de la région. Des records dans de nombreuses villes ont été battus samedi et dimanche et devaient être battus à nouveau lundi.

Samedi, Portland a connu la journée la plus chaude jamais enregistrée dans la ville, atteignant 108 degrés Fahrenheit samedi après-midi, selon le service météorologique national, juste au-dessus du record précédent pour la plus grande ville de l’Oregon de 107, un record atteint en 1965 et 1981.

Dimanche, la ville a de nouveau battu son record, enregistrant 110 degrés.

Juste au sud de la ville de l’Oregon, Salem a battu son record de chaleur de tous les temps dimanche, atteignant une température étouffante de 112 degrés. Le précédent record de 108 degrés avait été établi en 1981, 1941 et 1927, selon David Bishop, météorologue au National Weather Service à Portland.

Et Seattle a atteint 102 degrés samedi, le jour de juin le plus chaud et le deuxième jour le plus chaud jamais enregistré depuis 1945, selon le service météo. Et dimanche, la ville a également atteint 101 degrés, les deux jours consécutifs les plus chauds depuis des records ont commencé en 1894.

D’autres villes de l’État de Washington avaient déjà battu des records au petit matin, Bellingham dépassant un record établi en 2011 et Hoquiam atteignant déjà 100.

Portland dimanche devrait être encore plus chaud que la veille – le NWS prévoit un maximum de 112 degrés.

Canicule dans l’ouest des États-Unis :Qu’est-ce qui se cache derrière les températures à trois chiffres « dangereuses » ?

Le nord-ouest fait face à une « vague de chaleur dangereuse » dans la régionoù la climatisation n’est généralement pas nécessaire

Mais le pire reste à venir : lundi « sera la journée la plus chaude pour les grandes villes de Seattle et Portland avec des records de tous les temps probables dans les deux villes », a déclaré le service météorologique.

Salem devrait atteindre 106 ou 107 degrés et Portland à 112, bien qu’Eugene pourrait voir les températures chuter à 98 degrés. Seattle devrait atteindre 100 à 115 degrés, selon le National Weather Service. La plupart des deux États sont soumis à des avertissements de chaleur excessive jusqu’à lundi soir.

Entre 2004 et 2018, environ 700 personnes en moyenne sont décédées chaque année de causes liées à la chaleur aux États-Unis.

« L’épuisement par la chaleur se produit lorsque votre corps n’est pas en mesure de réguler sa propre température et qu’elle commence à augmenter », a déclaré le Dr Caroline King-Widdall dans un communiqué de Kaiser Permanente Northwest. « Cela peut arriver lorsque vous vous entraînez rigoureusement. ou lorsque vous travaillez dans le jardin à l’extérieur par une journée chaude. »

« Buvez beaucoup de liquides, restez dans une pièce climatisée, restez à l’abri du soleil et vérifiez les proches et les voisins », a déclaré le service météorologique dans un avis. Les jeunes enfants et les animaux domestiques ne doivent en aucun cas être laissés sans surveillance dans les véhicules. »

Le « dôme thermique » étendu sur le nord-ouest du Pacifique était un avant-goût de l’avenir alors que le changement climatique remodèle les conditions météorologiques dans le monde, a déclaré Kristie Ebi, professeur à l’Université de Washington qui étudie le réchauffement climatique et ses effets sur la santé publique.

« Nous savons, grâce à des preuves à travers le monde, que le changement climatique augmente la fréquence, l’intensité et la durée des vagues de chaleur. Nous allons devoir nous habituer à cela à l’avenir », a-t-elle déclaré.

Le gouverneur de Washington Jay Inslee a levé les restrictions de capacité COVID-19 sur les centres de refroidissement détenus ou exploités par l’État et à but non lucratif à la lumière de la chaleur. La capacité est actuellement limitée à 50% jusqu’à la réouverture complète de l’État mercredi.

Dans l’Oregon, le gouverneur Kate Brown a suspendu les limites de capacité des cinémas et des centres commerciaux – des lieux climatisés – ainsi que des piscines avant une réouverture à l’échelle de l’État.

La canicule dans le nord-ouest fait suite à une autre vague de chaleur en juin dans l’ouest. Des avertissements de chaleur excessive sont actuellement en vigueur également vers le sud dans le nord de la Californie, l’ouest du Nevada et des parties du sud de la Californie, respectivement.

Collaborateurs : Zach Urness, Salem Statesman Journal ; Tatiana Parafiniuk-Talesnick Register-Guard; Presse associée