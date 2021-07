Canicule dans le Nord-Ouest liée à des centaines de morts

Les autorités de l’Oregon à la Colombie-Britannique enquêtent sur des centaines de décès liés à la vague de chaleur historique dans le couloir du nord-ouest du Pacifique.

Les températures dans l’Oregon ont dépassé les 117 lundi, selon le National Weather Service, en raison d’un dôme thermique emprisonnant l’air chaud au-dessus de l’État et de ses voisins.

Au moins 63 personnes sont décédées depuis vendredi, a déclaré le bureau du médecin légiste de l’État, et « une enquête préliminaire suggère qu’elle pourrait être associée à la vague de chaleur du nord-ouest du Pacifique », a déclaré le capitaine de la police de l’État de l’Oregon, Tim Fox.

Ce nombre était basé sur les rapports du cabinet médical de chaque comté et pourrait fluctuer à mesure que de plus amples informations deviendront disponibles.

Au moins 45 de ces décès ont eu lieu dans le comté de Multnomah, qui abrite Portland, dans l’Oregon, ont déclaré des responsables dans un communiqué de presse. L’âge des morts varie de 44 à 97 ans, et la plupart avaient des problèmes de santé sous-jacents.

« Il s’agissait d’une véritable crise sanitaire qui a souligné à quel point une vague de chaleur extrême peut être mortelle, en particulier pour les personnes autrement vulnérables », a déclaré le Dr Jennifer Vines, responsable de la santé du comté de Multnomah. « Je sais que de nombreux habitants du comté se préoccupaient les uns des autres et Je suis profondément attristé par ce nombre initial de morts. Alors que nos étés continuent de se réchauffer, je soupçonne que nous devrons à nouveau faire face à ce genre d’événement. »

Les autorités de l’État de Washington avaient lié plus d’une demi-douzaine de décès à la chaleur, mais ce nombre était susceptible d’augmenter.

Le bureau du médecin légiste du comté de King, qui couvre une région comprenant Seattle, a déclaré qu’au moins deux personnes sont mortes d’hyperthermie, une température corporelle anormalement élevée causée par une incapacité du corps à faire face à la chaleur. Dans le comté voisin de Snohomish, trois hommes – âgés respectivement de 51, 75 et 77 ans – sont décédés après avoir subi un coup de chaleur chez eux, a déclaré mardi le bureau du médecin légiste au Daily Herald à Everett, Washington.

Dans l’ouest de Washington, les pompiers de Spokane ont trouvé mercredi deux personnes décédées dans un immeuble d’appartements qui souffraient de symptômes de stress lié à la chaleur, a rapporté KREM-TV.

Plus au nord, la coroner en chef de la Colombie-Britannique, Lisa Lapointe, a déclaré qu’au moins 486 décès avaient été signalés de vendredi à mercredi après-midi, selon CTV News à Vancouver, une augmentation de 195 % par rapport aux morts subites normales dans la province.

98 de ces décès ont eu lieu à Vancouver et les deux tiers des victimes avaient 70 ans ou plus, la police a dit. Les coroners cherchaient toujours à savoir si la chaleur record avait joué un rôle.

Les décès surviennent alors qu’une vague de chaleur brûle la majeure partie du nord-ouest du Pacifique, bien qu’elle se soit refroidie mercredi dans la région. La chaleur a encore battu des records en début de semaine.

Seattle a établi un record de 104 degrés dimanche et a battu ce lundi avec 107 degrés, a annoncé l’Organisation météorologique mondiale. Portland a battu le record à deux reprises : 108 samedi et 112 dimanche.

Lytton, en Colombie-Britannique, a établi des records trois jours de suite : le plus élevé d’entre eux étant de 121 degrés lundi, ce qui est la température la plus élevée jamais enregistrée à la fois dans le pays et au nord du cinquantième parallèle.

Mais les décès dus à la chaleur s’étendent au-delà du couloir et dans le sud-ouest des États-Unis. Une vague de chaleur qui a dépassé les températures de 118 degrés du 12 juin à 19 responsables en Arizona avait confirmé neuf décès et enquêtait sur au moins 75.

Qu’est-ce qui cause les décès?

La chaleur cause plus de décès aux États-Unis que toutes les autres catastrophes naturelles combinées. Les scientifiques s’attendent à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses en raison du changement climatique et de la pire sécheresse de l’histoire moderne.

Selon les chiffres de 2019 du US Census Bureau, le faible approvisionnement en climatisation du nord-ouest du Pacifique contribue probablement également aux décès.

Seattle a le taux le plus bas de maisons climatisées de toutes les grandes villes américaines avec 44% des maisons de la région métropolitaine équipées de la climatisation. Et bien que près de 80 % des maisons de Portland disposent de la climatisation, environ la moitié d’entre elles sont des unités de fenêtre, ce qui procure beaucoup moins de soulagement qu’un système d’air central. Par comparaison, une moyenne de 91% des foyers aux États-Unis ont AC.

De nombreuses maisons à Vancouver manquent également de climatisation.

« L’épuisement par la chaleur se produit lorsque votre corps n’est pas capable de réguler sa propre température et qu’elle commence à augmenter », a déclaré le Dr Caroline King-Widdall dans un communiqué, publié jeudi par le fournisseur de soins de santé Kaiser Permanente Northwest. « Cela peut se produire lorsque vous vous entraînez rigoureusement ou lorsque vous travaillez dans le jardin à l’extérieur par une journée chaude. »

Lorsque les températures augmentent, le risque d’épuisement par la chaleur augmente, a déclaré King-Widdall.

« Si l’épuisement par la chaleur n’est pas traité, cela peut entraîner un coup de chaleur, ce qui est plus grave », a déclaré King-Widdall.

Contribution : Lindsay Schnell, USA AUJOURD’HUI ; Claire Withycombe, Salem Statesman Journal ; Presse Associée.