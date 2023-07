Canicule au Royaume-Uni : la canicule de Charon arrive-t-elle au Royaume-Uni ?

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Une vague de chaleur mortelle qui balaie l’Europe avec des températures qui devraient battre des records dans les prochains jours contraste complètement avec les conditions météorologiques auxquelles est confronté le Royaume-Uni, qui a connu des conditions humides et venteuses cette semaine.

Alors que le Royaume-Uni reçoit des averses prolongées – le Met Office prévoit que les conditions instables se poursuivront pendant les prochains jours – la région méditerranéenne est aux prises avec une chaleur fulgurante qui pourrait toucher un nouveau record européen dès cette semaine.

Les températures devraient dépasser les 40°C dans certaines parties de l’Espagne et de l’Italie dans les prochains jours.

L’Espagne, l’Italie et la Grèce connaissent des températures caniculaires depuis plusieurs jours déjà, endommageant l’agriculture et laissant les touristes se précipiter à l’ombre.

Mais un nouvel anticyclone surnommé Charon, qui dans la mythologie grecque était le passeur des morts, a pénétré dans la région depuis l’Afrique du Nord dimanche et pourrait faire monter les températures au-dessus de 45 degrés Celsius (113 degrés Fahrenheit) dans certaines parties de l’Italie au début de cette semaine.

Le mercure flamboyant du pays a entraîné la mort d’un homme de 44 ans, tandis qu’un touriste britannique visitant le Colisée de Rome s’est évanoui, déclenchant des avertissements sanitaires.

« Nous devons nous préparer à une violente tempête de chaleur qui, jour après jour, couvrira tout le pays », a averti dimanche le service météorologique italien Meteo.it.

« Dans certains endroits, d’anciens records de chaleur seront battus. »

La température du sol, qui est différente de la température de l’air mentionnée par les prévisions météorologiques, a atteint plus de 60 ° C dans certaines régions d’Espagne la semaine dernière, ont montré des enregistrements par satellite.

Alors que les températures moyennes du sol sont généralement proches des températures de l’air, elles peuvent parfois être plus élevées car le sol en été peut retenir plus de chaleur. Cependant, une température de surface terrestre de 60°C est extrêmement élevée et rare en Europe.

La canicule s’intensifiera à partir de lundi, avec des températures atteignant 44 ° C (111,2 ° F) dans la vallée du Guadalquivir près de Séville, dans le sud du pays, ont prédit les prévisionnistes.

Les conditions ont fait craindre une répétition des conditions de chaleur extrême de l’année dernière lorsque l’Europe a connu son été le plus chaud jamais enregistré en 2022, marqué par une vague de canicules torrides, des sécheresses dévastatrices et des incendies de forêt déchaînés provoqués par la crise climatique d’origine humaine.

La chaleur a contribué à la mort de plus de 61 000 personnes, selon une étude récente.

Carte thermique montrant les zones extrêmement chaudes en noir (Union européenne, imagerie Copernicus Sentinel-3)

Les experts ont déclaré que la canicule européenne était due à une zone de haute pression nommée d’après le monstre de la pègre de Dante’s Inferno – Cerberus.

La zone de haute pression survient alors que le monde a récemment connu des températures record qui ont alimenté des vagues de chaleur dans plusieurs pays comme les États-Unis – qui ont eux-mêmes connu des extrêmes météorologiques contrastés.

Le sud des États-Unis a été englouti par une chaleur extrême tandis que son nord-est est aux prises avec de graves inondations.

Le Royaume-Uni, en revanche, se trouve sous l’influence d’un régime météorologique différent qui a apporté plus de pluie et ainsi fait baisser les températures après que le pays a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré, ont souligné les experts.

Le Dr Melissa Lazenby, chargée de cours sur le changement climatique à l’Université du Sussex, a expliqué que l’emplacement actuel d’un système à haute pression situé plus au sud est la principale raison de cette divergence.

« La vague de chaleur européenne actuelle est entraînée par des conditions atmosphériques stables à partir d’une caractéristique de haute pression stationnaire », a expliqué le Dr Lazenby.

Elle a ajouté que s’il n’est pas encore possible de déterminer tous les facteurs et leurs contributions exactes à la vague de chaleur actuelle, l’Europe n’est pas « particulièrement touchée directement par les événements El Niño ».

« Par conséquent, il est probable que le système à haute pression et le changement climatique soient les principaux contributeurs à cet événement caniculaire », a-t-elle déclaré.

« Le Royaume-Uni ne connaît pas actuellement les mêmes températures élevées que le reste de l’Europe et cela est principalement dû à la mise en place du système à haute pression actuel, qui ne couvre pas le Royaume-Uni et est situé plus au sud », a déclaré le Dr Lazenby. , « qui fournit des conditions atmosphériques stables pour un réchauffement accru et les vagues de chaleur qui en résultent ».

« Si vous êtes au Royaume-Uni aujourd’hui, vous remarquerez les vents plus élevés qui ne sont pas associés à une caractéristique de haute pression et ne permettent donc pas des conditions de canicule propices expliquant pourquoi les températures au Royaume-Uni ne sont pas anormalement chaudes comme le reste de l’Europe. »

Une femme s’évente à Madrid, en Espagne (PA)

Alors que le Royaume-Uni peut être soulagé d’éviter les conditions étouffantes rencontrées par ses homologues européens, les températures extrêmes ont eu un impact sur l’été du pays cette année.

Le Met Office a déclaré que les températures record de juin au Royaume-Uni étaient causées par « le réchauffement de fond de l’atmosphère terrestre dû au changement climatique induit par l’homme ».

La mer autour du Royaume-Uni et de l’Irlande a également connu une vague de chaleur marine extrême « inouïe » qui a mis en danger l’écosystème côtier.

On s’attendait à ce que juillet soit le mois le plus chaud de l’année, dépassant les températures de juin, les experts prédisant d’autres vagues de chaleur dans les jours à venir. Les changements actuels, cependant, n’indiquent aucune menace imminente de vague de chaleur pour le pays.

Mais la hausse rapide des températures dans la région méditerranéenne rappelle brutalement que la crise climatique est un système complexe avec des boucles de rétroaction potentielles et des événements imprévus, selon les experts.

« Dans une certaine mesure, la vague de chaleur européenne que nous observons à l’été 2023 reflète ce qui a été observé ces dernières années dans la science. À savoir, que l’Europe s’est réchauffée beaucoup plus rapidement que les autres continents au cours des dernières décennies, et que cette tendance est particulièrement prononcée dans le nord-ouest de l’Europe, y compris au Royaume-Uni », a déclaré le Dr Leslie Mabon, maître de conférences en systèmes environnementaux à l’Open University.

Le Dr Mabon a expliqué que s’il est difficile d’identifier un seul facteur responsable du réchauffement si rapide de l’Europe, en raison des relations complexes entre les différents éléments du système, « nous ne pouvons absolument pas douter qu’un moteur essentiel de cette tendance au réchauffement sont les émissions de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles fossiles ».

« Jusqu’à ce que nous réduisions rapidement les émissions des combustibles fossiles, des extrêmes comme la vague de chaleur que nous voyons en Europe en ce moment vont devenir de plus en plus probables », a déclaré le Dr Mabon.

« Les différences que nous observons dans l’ampleur du réchauffement à la fois au niveau mondial et entre les régions d’Europe nous rappellent aussi brutalement que le climat de la Terre est un système complexe.

« À mesure que nous atteignons des degrés de réchauffement plus élevés, le danger de boucles de rétroaction ou d’événements inattendus augmente. C’est pourquoi nous devons de toute urgence réduire les émissions des combustibles fossiles et limiter à tout prix l’ampleur du réchauffement climatique.