Canicule 2022 : comment les castors aident les animaux à rester au frais

Pendant une vague de chaleur intense, les humains disposent de nombreux outils pour rester au frais, comme la climatisation, les piscines et la crème glacée. Les animaux sauvages, quant à eux, ont des castors.

Oui, les castors. Ces rongeurs amphibies aux pattes palmées et à la queue grasse aident d’innombrables autres créatures à survivre à une vague de chaleur. Non seulement ils trempent certains paysages dans de l’eau froide, mais ils contribuent également à rafraîchir l’air. Ils rendent même les forêts et les prairies moins susceptibles de brûler.

C’est particulièrement important en ce moment. Au cours des deux dernières semaines, une vague de chaleur oppressante a grillé une grande partie des États-Unis et de l’Europe, mettant en danger les humains et la faune. Le Royaume-Uni a connu sa journée la plus chaude jamais enregistrée. Les températures dans certaines parties de l’Oklahoma et du Texas ont atteint 115 degrés. Et il reste encore deux mois d’été.

Alors que les castors étaient autrefois presque chassés jusqu’à l’extinction en Amérique du Nord et dans certaines parties de l’Europe – et ils sont toujours considérés, par certains, comme des ravageurs – il est de plus en plus clair que ces animaux aident à protéger les écosystèmes contre la colère du changement climatique. Les castors sont vraiment des héros de la faune dans un monde qui se réchauffe, et nous ferions bien de suivre l’exemple qu’ils donnent.

Les barrages de castor aident à refroidir l’eau – et l’air

Le fait que la plupart des gens connaissent les castors, c’est qu’ils construisent des barrages. Mais ces structures sont plus qu’un tas de bâtons posés dans un ruisseau. Ce sont des merveilles hydrologiques.

Les barrages forment des étangs, élargissent les rivières et créent des zones humides, construisant toutes sortes d’habitats aquatiques dont dépendent de nombreux autres animaux comme les oiseaux et les grenouilles. C’est pourquoi les castors sont souvent qualifiés d’ingénieurs de l’écosystème.

En plus de répandre de l’eau, les castors contribuent également à la refroidir.

Les barrages peuvent approfondir les cours d’eau et les couches d’eau plus profondes ont tendance à être plus fraîches. Selon Emily Fairfax, experte en écologie et hydrologie à la California State University Channel Islands, au fur et à mesure que les ruisseaux se jettent dans ces structures, ils peuvent commencer à creuser dans le lit de la rivière. Il peut donc y avoir, disons, une piscine de six pieds de profondeur derrière un barrage de castors de trois pieds de haut, a-t-elle déclaré.

Les barrages contribuent également à forcer les eaux souterraines froides à remonter à la surface. Constitués de bâtons, de feuilles et de boue, les barrages bloquent l’eau lorsqu’elle se précipite en aval, forçant une partie de celle-ci à se déplacer sous terre, où elle se mélange à des eaux souterraines plus froides avant de refaire surface.

“C’est vraiment important pour de nombreuses espèces sensibles à la température comme le saumon et la truite”, déclare Fairfax.

Dans une étude récente, des scientifiques ont déplacé 69 castors dans un bassin fluvial du nord-ouest de l’État de Washington et ont découvert qu’en moyenne, leurs barrages refroidissaient les cours d’eau de plus de 4 degrés Fahrenheit (2,3 Celsius) à certaines périodes de l’année. Une autre étude, publiée en 2017, a constaté des baisses de température tout aussi importantes après la construction de barrages par des castors.

Remarquablement, les castors peuvent aussi aider à rafraîchir l’air.

“Si vous vous tenez près d’une prairie de castors, à peu près n’importe où, il fera beaucoup plus frais”, a déclaré Christine Hatch, professeure agrégée de vulgarisation à l’Université du Massachusetts à Amherst.

Lorsque toute cette eau dans un habitat de castor commence à s’évaporer, l’air se refroidit. En effet, la transformation de l’eau en vapeur nécessite de l’énergie, et une partie de cette énergie provient de la chaleur de l’air, a déclaré Fairfax. (C’est ainsi que fonctionnent les refroidisseurs de marais ou les refroidisseurs par évaporation; c’est aussi la même raison pour laquelle la transpiration refroidit le corps.)

“C’est comme un système de climatisation assis là-bas dans le paysage, gardant la température de l’air, vous savez, 10 ou 15 degrés plus frais – ce qui peut faire une grande différence”, a déclaré Fairfax.

En inondant les terres d’eau, les castors peuvent également créer des coupe-feu

Les vagues de chaleur intenses peuvent également alimenter d’autres problèmes comme les sécheresses et les incendies de forêt.

Les castors, encore une fois, peuvent aider.

Les barrages de castors qui inondent le paysage d’eau présentent un avantage évident : les choses humides ne brûlent pas aussi facilement. “Les plantes sont efficacement irriguées toute l’année”, a déclaré Fairfax, qui a dirigé une étude publiée en 2020 qui a montré que les zones pleines de barrages de castors sont “relativement épargnées par les incendies de forêt”, par rapport à des habitats similaires mais sans barrage.

« Les barrages de castor jouent un rôle important dans la protection des riverains [i.e., river-adjacent] végétation pendant les incendies de forêt », ont écrit Fairfax et son co-auteur dans l’étude, intitulée « Smokey the Beaver ».

Pendant les incendies de forêt, les zones avec des barrages de castors peuvent essentiellement fonctionner comme “un refuge pour absolument toutes les créatures qui peuvent y pénétrer”, a déclaré Hatch.

Et il n’y a pas que les incendies. Les castors fournissent également une assurance contre les sécheresses, en aidant à reconstituer les eaux souterraines dont dépendent les humains, a déclaré Hatch. Leurs barrages ralentissent généralement l’eau qui se déplace en aval, lui permettant de s’infiltrer profondément sous terre, où il est moins susceptible de s’assécher.

(En ralentissant le débit de l’eau, les castors contribuent également à atténuer la gravité des inondations – une autre catastrophe naturelle que le changement climatique peut aggraver.)

Ce qu’un castor peut nous apprendre sur la résilience

Les castors sont donc sacrément géniaux. En vivant simplement leur meilleure vie – en endiguant les ruisseaux avec leurs jolies petites mains et leurs puissantes dents de cheval – ils aident tant de créatures autour d’eux. Nous devrions tous être plus comme des castors, vraiment.

Nous pouvons aussi apprendre d’eux. Comme l’ont montré les vagues de chaleur en cours, notre environnement bâti ne peut pas résister aux conséquences du changement climatique. Les routes et les voies ferrées flambent littéralement. Nous devons rendre nos villes et villages beaucoup plus résilients, un peu comme un habitat rempli de barrages de castors.

Et ces animaux peuvent aider alors que nous essayons de nous adapter à un monde plus chaud, a déclaré Fairfax. « Nous ne sommes pas seuls sur cette planète », a-t-elle déclaré. “Nous n’avons pas à concevoir nous-mêmes des solutions.”

Au lieu de simplement compter sur des technologies et des infrastructures créées par l’homme, nous pouvons également restaurer des espèces comme les castors dans le paysage. “Ils sont là-bas et nous pouvons certainement en profiter”, a déclaré Fairfax, même si cela nécessitera “de travailler avec la nature – au lieu de constamment contre elle”.