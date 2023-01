Canfor a fermé son usine de Houston en avril dans un marché faible ; nouvelle installation à l’étude

Canfor ferme son usine de Houston au début du printemps, invoquant la faiblesse des marchés rendant la poursuite de ses activités non rentable.

Un communiqué publié par la société cet après-midi qualifie la fermeture de temporaire, affirmant qu’il existe un plan de reconstruction de l’installation avec des équipements plus récents, mais qu’il dépend de l’approbation du conseil d’administration de Canfor.

“On s’attend à ce qu’il faille environ deux ans pour construire l’installation, si elle est approuvée par le conseil d’administration”, indique le communiqué.

La société s’attend à ce qu’un plan de reconstruction soit prêt à être examiné d’ici la fin du deuxième trimestre de cette année.

“La planification, la portée, l’ingénierie préliminaire et la budgétisation du projet sont en cours”, a déclaré la société.

Les employés étaient réunis à l’usine aujourd’hui pour entendre la nouvelle.

La fermeture affecte non seulement les quelques centaines de travailleurs de l’usine, mais aussi les bûcherons, les entrepreneurs et les autres personnes qui approvisionnent l’usine en grumes et entretiennent ses opérations.

« Notre intention est de construire ici une nouvelle installation moderne qui puisse rivaliser avec les usines du monde entier. C’est ce qui finira par créer une plus grande stabilité pour les employés, nos sous-traitants et la communauté », a ajouté le communiqué de l’entreprise.

La fermeture devrait avoir lieu vers le mois d’avril, une fois que l’inventaire de grumes existant de l’usine aura été traité et qu’un arrêt systématique des équipements pourra avoir lieu.

L’usine est le pilier économique de Houston, une communauté qui a déjà ressenti les effets d’un ralentissement de l’industrie du bois lorsqu’une autre grande usine y a fermé ses portes en 2014.

Un comité de transition est en cours de formation pour guider les employés dans les demandes de prestations d’assurance-emploi, les nouvelles possibilités d’emploi et d’autres programmes gouvernementaux.

La scierie et l’usine de bouletage de Canfor à Chetwynd ferment également, et pour de bon. Les derniers jours y sont également attendus en avril.

