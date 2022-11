Caneton jouant à Peek-a-Boo avec une femme est une jolie vidéo que les internautes regardent en boucle

Les bébés sont aimés pour leur gentillesse et leur innocence qui ressortent chaque fois qu’ils se livrent à quelque chose de drôle mais engageant. Maintenant, cela inclut également les bébés d’animaux qui gagnent souvent des cœurs après que leurs vidéos soient devenues virales et font dire aux internautes “Aww!” Récemment, une vidéo d’un caneton jouant à cache-cache avec une dame a fait fondre les cœurs car les utilisateurs ne pouvaient pas sur l’adorable oiseau devenant tout joyeux et joyeux !

Dans le clip partagé par un utilisateur de Twitter, Alex M.Kitner, on pouvait voir le jeune canard jouer avec le propriétaire en se cachant derrière un soda. L’oiseau a été repéré quelques secondes après le début de la vidéo alors qu’il se présentait pour émettre un son “coucou” d’une voix mignonne et joyeuse. Le bébé canard qui se cachait derrière la canette de soda est réapparu pour jouer au jeu avec la femme derrière la caméra Pas seulement pour faire coucou, le petit canard jaune a émis des sifflements vers la fin du clip qui ont fait éclater son gardien de rires sans fin.

Les internautes ont adoré la façon dont le jeune canard a joué au jeu amusant avec son propriétaire. Pas seulement ça, le petit canard leur a fait passer la vidéo aww-dorable en boucle ! “c’est une de ces vidéos sur lesquelles on peut revenir quand on est abattu, rien qu’à voir la joie sur le visage du birdie, je suis convaincu qu’ils savent qu’ils s’amusent”, a commenté un internaute. Un autre a écrit: “Le coucou est génial mais ce sifflet de bas en haut est le plus mignon.”

Le coucou est génial mais ce sifflet de haut en bas est le plus mignon.— Krish Grey Friday 🐦 (@KrishGrey) 28 novembre 2022

💯 c’est l’une de ces vidéos sur lesquelles vous pouvez revenir quand vous êtes déprimé, juste en voyant la joie sur le visage des birdies, je suis convaincu qu’ils savent qu’ils s’amusent— John Fry🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@jon80201 ) 28 novembre 2022

Certains l’ont même trouvé très fascinant et ont dit: «C’est peut-être la meilleure chose que j’ai vue sur Internet. Jamais.” Le caneton passe définitivement un bon moment avec la femme et sa vidéo est trop mignonne pour être manquée !

Dernièrement, quelques poussins et un singe ont été vus s’amuser ensemble dans une vidéo virale où ils se sont assis sur l’herbe et ont mangé des brindilles. Alors qu’ils s’assoupissaient tous après un repas satisfaisant, deux poussins se sont reposés sur le singe, ce qui était l’une des choses les plus adorables à voir sur Internet.

