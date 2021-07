Canelo envisage un combat pour le titre des poids mi-lourds avec le Russe Bivol après la rupture des pourparlers sur Plant – rapports

Après une victoire à Cinco de Mayo contre Billy Joe Saunders, où il a remporté la ceinture des super-moyens WBO du Britannique et l’a forcé à prendre sa retraite avec un os orbital cassé, le Mexicain a tenu à devenir le tout premier champion unifié de la division.

Détenant presque toutes les ceintures de la classe 168lbs, seul Caleb Plant, qui a la sangle IBF, fait obstacle à la réalisation de l’exploit historique.

L’Américain invaincu avait déjà été accusé de s’être retiré du combat avec des demandes de bourse qui, selon les rumeurs, dépasseraient le meilleur record de carrière de 10 millions de dollars.

Mais même si ceux-ci ont été respectés, les négociations ont échoué et ‘Sweet Hands’ estime que l’équipe d’Alvarez est à blâmer.

Rappelez-vous quand nous pensions que Chavez Jr était fou de refuser un minimum de 7 000 000 $ pour combattre GGG? Caleb Plant vient de le dépasser en se détournant de 10 millions pour faire face à Canelo. 💸🤦🏻‍♂️ – Sergio Mora (@TheLatinSnake_) 29 juillet 2021

« Son aboiement est plus gros que sa morsure » a déclaré le joueur de 29 ans à ESPN. « Je me demande si l’héritage ou l’argent est leur véritable motivation. »

« Canelo s’est vu offrir la plus haute garantie de sa carrière », expliqua Plant.

« Il était sur le point de gagner 40 millions de dollars plus les droits de télévision mexicains et son parrainage Hennessy. Pas de problème, combattons. Nous le lui avons donné. Ensuite, ils ont voulu [the] hausse des revenus de la porte et du PPV ; pas de problème, allons gronder. »

« Il a toujours été convenu qu’il s’agissait d’une unification, pas de revanche pour les deux combattants. Vers la fin des négociations, ils ont demandé une revanche lorsqu’ils perdaient.

« Pas de problème, vous pouvez aussi avoir le match revanche, je veux juste me battre. Nous avons essayé de lui donner tout ce qu’il veut et plus pour faire ce combat », Plant a insisté.

Caleb Plant a rompu son silence sur les négations de combat entre son camp et Canelo Alvarez lors d’une conversation téléphonique avec @MikeCoppinger Mardi soir. #CaneloPlantpic.twitter.com/nik7RmQrsq – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 28 juillet 2021

Désespéré d’avoir quelque chose au crayon pour le week-end du jour de l’indépendance du Mexique le 16 septembre, il semble qu’Alvarez flirte maintenant avec une autre campagne à 175 livres.

Combattant aux poids mi-lourds juste une fois auparavant, lors d’une victoire à élimination directe au 11e tour en novembre 2019 contre le champion de la WBO de l’époque, Sergey Kovalev, le promoteur de son compatriote Bivol affirme que l’équipe de Canelo l’a contacté.

S’adressant à Sky Sports, le président de World of Boxing, Andrey Ryabinskiy, a déclaré : « Le combat nous a été évoqué, mais nous n’avons finalisé aucun type d’accord.

« Nous serions intéressés par le combat dans des délais adéquats, c’est un excellent test pour Dmitry. »

Selon les rumeurs, Canelo Alvarez passerait aux poids légers-lourds pour la deuxième fois de sa carrière pour affronter le champion WBA Dimitry BivolVictory ferait de lui un champion du monde à 16 reprises et un champion à 2 reprises à 175 lb 🤯King of the Ring 👑 pic.twitter.com/HOHd9WExVL – William Hill (@WilliamHill) 29 juillet 2021

Invaincu comme Plant, le champion WBA Bivol a été vu pour la dernière fois sur le ring, surclassant Craig Richards via une décision unanime à Manchester.

Si le combat se matérialise, les futurs combats possibles pour le vainqueur incluent une rencontre avec le champion WBC et IBF Artur Beterbiev ou le nouveau champion WBO Joe Smith.