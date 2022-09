Canelo domine Golovkin dans un combat de trilogie (VIDEO)

L’icône mexicaine a battu GGG via une décision unanime claire à Las Vegas

Saul ‘Canelo’ Alvarez a eu le dernier mot dans sa rivalité avec Gennady ‘GGG’ Golovkin alors qu’il battait le Kazakh en 12 rounds à Las Vegas samedi soir pour conserver sa couronne incontestée des super-moyens.

Alvarez est entré dans le combat après seulement la deuxième défaite de sa carrière de 61 combats lorsqu’il a été devancé par le Russe Dmitry Bivol en mai. Alors que cette perte, qui a eu lieu chez les poids lourds légers, était compréhensible compte tenu de l’ambition qu’il a affichée en gravissant plusieurs divisions de poids, une perte contre son ancien rival Golovkin sur son terrain de chasse plus régulier des poids moyens aurait représenté un coup dur pour l’héritage de l’icône mexicaine. .

Mais ces craintes se sont avérées totalement infondées.

Canelo a commencé de loin le plus fort des deux alors qu’il cherchait à améliorer la victoire par décision majoritaire qu’il avait remportée lors de leur deuxième combat en septembre 2018; un combat qui est survenu un an après le match nul de la paire lors de la première rencontre.

À mi-chemin du combat, Canelo avait établi une avance substantielle sur les tableaux de bord contre un Golovkin étonnamment timide, qui a poursuivi une stratégie conservatrice dans une tentative apparente d’envoyer le magicien mexicain.

Canelo, cependant, était un ennemi trop rusé et a pu garder une demi-heure d’avance tout au long de la majorité des échanges. Au moment où Golovkin a choisi de faire monter la température au neuvième tour, cependant, le mal était fait et l’avait laissé à la recherche d’un KO improbable contre l’un des meilleurs praticiens défensifs de sa génération ou de toute autre génération.

En fin de compte, Canelo avait devancé Golovkin par 130 à 120, mais avait également établi une grande disparité dans les coups de puissance (85 à 46) pour laisser peu de doute quant à l’identité du vainqueur.

Les juges ont donné leur accord lors de la lecture à haute voix des tableaux de bord : 116-112, 115-113, 115-113.

L’une des grandes trilogies de la boxe s’est terminée par un avantage de 2-0-1 sur Canelo. Il s’agissait de la deuxième défaite en carrière de Golovkin et de sa première depuis sa défaite contre le même combattant en 2018.

“Merci mon ami, nous avons donné aux fans trois grands combats», a déclaré Canelo, s’adressant ensuite à son adversaire.

“J’ai tout laissé là-dedans. J’ai besoin d’une opération à la main, je ne suis pas bon dans ma main gauche», a-t-il ajouté, avant de taquiner un match revanche avec Bivol sur toute la ligne.

“Tout le monde sait [Bivol is who I want to fight next]. Nous verrons ce qui se passe dans ce combat. Mais j’ai besoin de repos. C’est très important pour mon héritage, pour ma fierté, pour ma famille et mon pays. je vais le battre.”

Golovkin, quant à lui, a ajouté sa propre mesure d’éloges pour un adversaire auquel il sera à jamais inextricablement lié.

“Je veux serrer la main de Canelo“, a déclaré le quadragénaire. “Bravo à toute son équipe. C’est un vrai guerrier – si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends rien.”